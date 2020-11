Ochranári prišli o polovicu oviec na Senianskych rybníkoch

Senné 26. novembra (TASR) – Ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat prišli počas tohto roka o takmer polovicu oviec, ktoré už tretím rokom zabezpečujú údržbu porastu na hrádzi Národnej prírodnej rezervácie Senianske rybníky rozprestierajúcej sa v okresoch Michalovce a Sobrance. Aj keď obvinenie z krádeže strážca CHKO Ľubomír Hrinko bez dôkazov s určitosťou vysloviť nechce, priznáva, že z oblasti zmizli aj fotopasce, ktoré tam ochranári nainštalovali.



"Našli sme asi tri roztrhané, vyzerá to na šakaly. Dve sme našli utopené, spadli do prívodného kanála a zvyšok asi niekto odcudzil," povedal pre TASR s tým, že kým na jar vyviedli na hrádzu spolu 30 oviec, na farme Slovenskej ornitologickej spoločnosti v Sennom (okr. Michalovce) ich v uplynulých dňoch zazimovali len 16. Ako doplnil, takýto masívny úbytok stavu zaznamenali ochranári po prvý raz, preto o ukončení ekologického spôsobu údržby kilometer dlhej hrádze s pomocou oviec zatiaľ neuvažujú. "Prírodné kosačky" by sa tak na hrádzu medzi Senianskymi rybníkmi a prívodovým kanálom mali na jar opäť vrátiť.



Spásanie porastu ovcami namiesto používania motorových kosačiek má na tomto území podľa Hrinka hneď viacero výhod. "Kosačky jednak spôsobujú hluk, čím pôsobia rušivo na faunu, produkované plyny tiež nie sú prospešné ani koscom, a ani pre faunu, a je to aj dosť namáhavé, lebo porast tam je popretkávaný vrbinami," ozrejmil.



Ako Hrinko dodal, aj napriek tohtoročnej skúsenosti ochranári zo Správy CHKO Vihorlat nevylučujú, že by ovce na rovnaký účel používali aj v iných lokalitách vo svojej správe. Muselo by však ísť o ľahko dostupné oblasti, keďže počas horúcich letných dní potrebujú zvieratám zabezpečiť vodu a počas celej sezóny im aj spestrovať stravu.