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Ochranári: Rezort povolil odstránenie bobrích hrádzí na východe SR
Bobor vodný je chránený živočích, ktorý pomáha zadržiavať vodu v krajine, zmierňovať následky sucha a povodní a obnovuje biodiverzitu.
Autor TASR
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Stará Ľubovňa 15. júla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podľa iniciatívy My sme les povolilo Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) odstrániť 11 bobrích hrádzí v okolí Starej Ľubovne, Kapušian, Štrby a Svitu. Iniciatíva upozorňuje, že ministerstvo ignorovalo efektívnejšie riešenia, ktoré by chránili železničnú infraštruktúru dlhodobejšie ako samotné ničenie bobrích hrádzí. Podľa iniciatívy je veľmi pravdepodobné, že odstránenie hrádzí nepomôže a problém sa opäť zopakuje. Ponúka preto ŽSR odbornú pomoc pri efektívnejšej ochrane železničných tratí. TASR o tom informovali z iniciatívy My sme les.
ŽSR podľa iniciatívy žiadali odstránenie 12 hrádzí s odôvodnením, že ohrozujú stabilitu železničnej trate. Iniciatíva vo svojom stanovisku ku konaniu súhlasila s odstránením troch z nich.
„Zbúrať sa napokon môže 11 hrádzí a ministerstvo nepovolilo odstrániť iba jednu hrádzu, kde sa proti jej zbúraniu vyslovila Správa Národného parku Muránska planina. Búranie bobrích hrádzí samo osebe nie je efektívne a vo väčšine prípadov je to len dočasné riešenie,“ uviedli z iniciatívy.
„Bobry si hrádze často opravia v priebehu niekoľkých dní, takže problém sa môže veľmi rýchlo zopakovať. Namiesto dlhodobého riešenia tak hrozí len opakované míňanie verejných peňazí na zásahy, ktoré neprinesú očakávaný výsledok. Ak nebudú prijaté účinné preventívne opatrenia, tak je veľmi pravdepodobné, že bobry hrádze opäť vybudujú,“ povedal Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.
Iniciatíva vo svojom vyjadrení ku konaniu navrhla viacero opatrení, ktoré by situáciu mohli vyriešiť dlhodobo. Fungujúcim opatrením, ktoré zabráni výstavbe bobrích hrádzi, je napríklad odstránenie kríkov a mladých stromov z blízkosti trate, ktoré sú pre bobra potravou aj stavebným materiálom. Používajú sa aj plávajúce pohyblivé bójky, ktoré znemožňujú postavenie hrádze. Okrem nich sa dajú použiť napríklad aj ultrazvukové plašiče.
„Riešenia problémov medzi bobrom a človekom existujú a fungujú lepšie než iba bezduché búranie hrádzí. Žiadne z nich však rezort životného prostredia pri rozhodovaní nezohľadnil. Ministerstvo životného prostredia by pritom malo podporovať odborné a dlhodobé riešenia, nie opatrenia, ktoré problém s vysokou pravdepodobnosťou nevyriešia a môžu viesť len k návratu problémov v budúcnosti,“ upozornil Kameniar.
Bobor vodný je chránený živočích, ktorý pomáha zadržiavať vodu v krajine, zmierňovať následky sucha a povodní a obnovuje biodiverzitu. Iniciatíva My sme les preto vyzýva ŽSR, aby popri nevyhnutnom búraní hrádzí predovšetkým aplikovali dlhodobejšie funkčné riešenia. Početnosť bobrej populácie na Slovensku má stúpajúci trend a je dôležité, aby boli prijaté dlhodobé preventívne opatrenia.
„Iniciatíva My sme les je spolu s ďalšími odborníkmi pripravená pomôcť ŽSR s efektívnymi a dlhodobými riešeniami, aby bobrie hrádze neohrozovali infraštruktúru. ŽSR tak môžu predísť tomu, aby plytvali časom a peniazmi na zbytočné a krátkodobé opatrenia,“ dodal Kameniar.
ŽSR podľa iniciatívy žiadali odstránenie 12 hrádzí s odôvodnením, že ohrozujú stabilitu železničnej trate. Iniciatíva vo svojom stanovisku ku konaniu súhlasila s odstránením troch z nich.
„Zbúrať sa napokon môže 11 hrádzí a ministerstvo nepovolilo odstrániť iba jednu hrádzu, kde sa proti jej zbúraniu vyslovila Správa Národného parku Muránska planina. Búranie bobrích hrádzí samo osebe nie je efektívne a vo väčšine prípadov je to len dočasné riešenie,“ uviedli z iniciatívy.
„Bobry si hrádze často opravia v priebehu niekoľkých dní, takže problém sa môže veľmi rýchlo zopakovať. Namiesto dlhodobého riešenia tak hrozí len opakované míňanie verejných peňazí na zásahy, ktoré neprinesú očakávaný výsledok. Ak nebudú prijaté účinné preventívne opatrenia, tak je veľmi pravdepodobné, že bobry hrádze opäť vybudujú,“ povedal Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.
Iniciatíva vo svojom vyjadrení ku konaniu navrhla viacero opatrení, ktoré by situáciu mohli vyriešiť dlhodobo. Fungujúcim opatrením, ktoré zabráni výstavbe bobrích hrádzi, je napríklad odstránenie kríkov a mladých stromov z blízkosti trate, ktoré sú pre bobra potravou aj stavebným materiálom. Používajú sa aj plávajúce pohyblivé bójky, ktoré znemožňujú postavenie hrádze. Okrem nich sa dajú použiť napríklad aj ultrazvukové plašiče.
„Riešenia problémov medzi bobrom a človekom existujú a fungujú lepšie než iba bezduché búranie hrádzí. Žiadne z nich však rezort životného prostredia pri rozhodovaní nezohľadnil. Ministerstvo životného prostredia by pritom malo podporovať odborné a dlhodobé riešenia, nie opatrenia, ktoré problém s vysokou pravdepodobnosťou nevyriešia a môžu viesť len k návratu problémov v budúcnosti,“ upozornil Kameniar.
Bobor vodný je chránený živočích, ktorý pomáha zadržiavať vodu v krajine, zmierňovať následky sucha a povodní a obnovuje biodiverzitu. Iniciatíva My sme les preto vyzýva ŽSR, aby popri nevyhnutnom búraní hrádzí predovšetkým aplikovali dlhodobejšie funkčné riešenia. Početnosť bobrej populácie na Slovensku má stúpajúci trend a je dôležité, aby boli prijaté dlhodobé preventívne opatrenia.
„Iniciatíva My sme les je spolu s ďalšími odborníkmi pripravená pomôcť ŽSR s efektívnymi a dlhodobými riešeniami, aby bobrie hrádze neohrozovali infraštruktúru. ŽSR tak môžu predísť tomu, aby plytvali časom a peniazmi na zbytočné a krátkodobé opatrenia,“ dodal Kameniar.