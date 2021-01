Ochranári: Situácia s medveďmi vo Vysokých Tatrách sa môže zopakovať

Bratislava 14. januára (TASR) - Medvedicu so štyrmi mladými, ktorá sa vyskytovala počas jesene v meste Vysoké Tatry, sa ochranárom nepodarilo odchytiť. Dôvodom je, že na začiatku novembra klesla teplota pod bod mrazu a medvede sa pobrali na zimný spánok. Pre TASR to uviedol Michal Haring zo zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Vzhľadom na momentálnu situáciu s odpadom vo Vysokých Tatrách je podľa Haringa pravdepodobné, že sa situácia s medveďmi bude opakovať na jar.



Zásahový tím pre medveďa hnedého aktívne plašil a vytláčal medvede z územia mesta vlani na jeseň, priblížil Haring. V roku 2020 neboli v meste odstrelené žiadne medvede. Ak by sa zásahovému tímu podarilo medvede odchytiť, boli by umiestnené v bojnickej zoo, podotkol. Od momentu, keď sa medvede uložili na zimný spánok, nedostali ochranári žiadne hlásenie o výskyte medveďov v meste.



ŠOP vyzvala v októbri mesto Vysoké Tatry na zabezpečenie komunálneho odpadu. Ochranár tvrdí, že po vyzvaní mesto zareagovalo tým, že postupne začalo existujúce stojiská na odpad technicky meniť. "Na staničkách pribudli priečne lišty, ktoré by medveďom mali zabrániť pri manipulácii s nádobami na odpad. Toto riešenie sa momentálne javí ako dostatočné, ale pravému testu tieto stojiská podrobia až samotné medvede na jar 2021 po prebudení sa zo zimného spánku," konštatuje Haring. Dodáva však, že takýmto spôsobom nie sú zabezpečené všetky stojiská odpadu v meste.



Vo Vysokých Tatrách je aj veľa hotelov, penziónov či ubytovaní, ktoré musia tiež zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého, pripomína ochranár.