Ochranári spochybňujú kvalitu sčítania netopierov

Brzotín 20. februára (TASR) - V Slovenskom krase v tomto období realizujú pravidelné zimné sčítanie netopierov. Po personálnej reorganizácii Správy Národného parku (NP) Slovenský kras, v rámci ktorej bol vlani prepustený aj expert na netopiere a jaskyne Slovenského krasu, majú viacerí odborníci obavu o kvalitu a rozsah monitoringu a zozbieraných dát. Národný park argumentuje, že napriek zmenám disponuje dostatkom odborných zamestnancov. Monitoring netopierov v Slovenskom krase chce v spolu s externistami vykonávať aj Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR, začiatok očakáva až budúci rok.



Slovenský kras s vyše 1300 jaskyňami patrí k najvýznamnejším lokalitám zimného aj letného výskytu netopierov na Slovensku i v strednej Európe. "Najväčší počet netopierov je spravidla v hlbších priepastiach, respektíve v niektorých jaskyniach. Za najväčšie zimovisko je považovaná jaskyňa Erňa, kde je odhadovaný počet asi 50.000 jedincov večernice malej. Každoročne sa kontroluje asi 40 až 50 lokalít. Podľa doterajších výsledkov sú počty netopierov v porovnaní s minulými rokmi nižšie, v niektorých priestoroch aj absentujú," priblížil pre TASR riaditeľ Správy NP Slovenský kras Martin Golian.



Pravidelný monitoring zimovísk na území Slovenského krasu sa realizuje už vyše 30 rokov, zväčša od januára do marca v závislosti od klimatických podmienok. Sčítanie v ostatných rokoch vykonávali interní zamestnanci spolu s odborníkmi zo Spoločnosti na ochranu netopierov na Slovensku, ale tiež zahraničnými expertmi z Česka či Maďarska.



Ochranár a bývalý riaditeľ národného parku Milan Olekšák sa obáva, že po prepustení všetkých zoológov dnes na správe parku nepracuje nikto, kto by dokázal pracovať s determináciou netopierov na druhovej úrovni. "Ale čo je horšie, dnes tam nepracuje žiaden zamestnanec, ktorý pozná a dokáže zrealizovať tváromiestnu obhliadku najdôležitejších zimovísk netopierov v jaskynných priestoroch, ktoré sú zároveň zapísané do Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Podľa mojich vedomostí ani z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nemá žiaden zo zamestnancov certifikát, školenie a zručnosti na zlaňovanie vertikálnych podzemných priestorov, ktoré sú nevyhnutné na profesionálnu prácu," skonštatoval pre TASR Olekšák.



Národný park v súvislosti s obavami o kvalite monitoringu netopierov konštatuje, že napriek reorganizácii zamestnancov má dostatok odborných pracovníkov, ktorí sú schopní zabezpečiť všetky úlohy v rovnakej kvalite ako doposiaľ. "Údaje o zimujúcich netopieroch zhromažďujú priebežne odborní pracovníci, ako aj strážcovia Správy Národného parku Slovenský kras. Viacero lokalít navštevujú aj externí mapovatelia v rámci projektu Monitoring, ktorý zastrešuje ŠOP SR, respektíve členovia Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku," dodal Golian.



ŠOP v súvislosti so zimným sčítaním netopierov v Slovenskom krase pre TASR potvrdila, že monitoring plánuje realizovať formou uzatvorenia dohôd s externistami. "Predpokladáme, že spolupráca s externými expertmi sa podarí zrealizovať až v nasledujúcej sezóne," dodali štátni ochranári.



Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku pre TASR uviedla, že aktuálnu zimnú sezónu na monitoringu v Slovenskom krase neparticipuje. Hlavným dôvodom má byť rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, ktoré v rámci projektu Monitoring vylúčilo možnosť spolupráce s mimovládnymi organizáciami.



"V minulých rokoch bola na realizáciu monitoringu netopierov kontrahovaná Spoločnosť pre ochranu netopierov. Koordinovala celý proces od oslovenia mapovateľov, rozdelenia lokalít, zberu údajov až po ich odovzdanie a schválenie. Tento rok však boli jednotliví mapovatelia oslovovaní len ako fyzické osoby, a to až po selektívnom výbere vedením ŠOP SR. Predložené dohody o vykonaní práce neboli nastavené adekvátne na realizáciu týchto úloh, čo spolu s ďalšími faktormi viedlo k tomu, že viacerí skúsení mapovatelia odmietli spoluprácu so ŠOP SR pod jej súčasným vedením," skonštatovala pre TASR predsedníčka združenia Denisa Löbbová s tým, že hoci všetci mapovatelia zo združenia sú držiteľmi platnej výnimky envirorezortu na realizáciu monitoringu, kľúčoví odborníci sú pri oslovovaní na spoluprácu ignorovaní.



Mimovládni ochrancovia prírody sa obávajú, že kvalita a rozsah dát zo zimného sčítania netopierov v Slovenskom krase budú túto zimu veľmi nízke, údaje z veľkej časti zimovísk môžu pritom po desaťročiach chýbať úplne. Problémy to spôsobí najmä pri vyhodnocovaní trendov početností jednotlivých populácií. "Tiež nebudeme vedieť zhodnotiť, ako netopiere reagovali na podmienky tejto zimy, a teda vyhodnocovať vplyv čoraz rýchlejšie sa meniacich klimatických podmienok," zhrnula Löbbová.