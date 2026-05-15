Ochranári upozornili na nález plieska na plánovanej zjazdovke
Autor TASR
Demänovská Dolina 15. mája (TASR) - Ochranári upozornili na nález nového plieska v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) v lokalite, kde prebieha výstavba novej zjazdovky Luková - Otupné. Iniciatíva My sme les vyzvala na okamžité zastavenie stavebných prác na pripravovanej zjazdovke. Spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR) aktuálne preveruje, či sa na trase skutočne nachádza pleso ľadovcového pôvodu, alebo ide len o prirodzenú priehlbinu zadržiavajúcu dažďovú vodu.
„Nové pliesko ochranári objavili v Demänovskej doline v nadmorskej výške 1316 metrov nad morom. Pliesko sa nachádza v ľadovcovej moréne, ktorá je pozostatkom z doby ľadovej. V Nízkych Tatrách ide o zaujímavý fenomén. Doteraz bolo v tomto rozľahlom pohorí zaznamenaných 13 plies alebo pliesok, nové pliesko by tak bolo štrnástym známym v poradí,“ spresnili z My sme les s tým, že zatiaľ nie je známe, či je pliesko stále alebo periodické, ani odkiaľ je napájané. TMR si podľa prvotných informácií skôr myslí, že o pleso nejde, no definitívne to posúdi geodet a odborníci z oblasti enviro.
Výstavba novej zjazdovky Luková - Otupné môže podľa iniciatívy spôsobiť aj okamžitý zánik plieska, keďže sa nachádza priamo v trase schválenej novej zjazdovky. „Ide o veľmi citlivý terén, akýkoľvek zásah do morény môže spôsobiť vypustenie plieska,“ spresnil Daniel Dítě zo Slovenskej akadémie vied.
Ochranári z My sme les nález oznámili Správe NAPANT-u aj príslušnému okresnému úradu. Zároveň vyzvali stavebný úrad v Demänovskej Doline a spoločnosť TMR na okamžité zastavenie stavebných prác na novej zjazdovke. „V pondelok príde na miesto aj environmentálny dozor, ktorý bol pridelený k tejto stavbe. Ten navrhne ďalší postup a opatrenia, ktorými sa budeme riadiť. Čo sa týka samotnej trasy, tá bola už v minulosti upravená práve na základe požiadaviek ochrany prírody,“ podotkol hovorca TMR Marián Galajda.
Podľa iniciatívy práve mokrade prirodzene zadržiavajú vodu v krajine a zlepšujú jej ekologickú bilanciu, v období pribúdajúcich extrémov sucha to platí dvojnásobne. „Bola by veľká škoda, ak by pliesko bolo ihneď po jeho náleze zničené výstavbou zjazdovky bez toho, aby bolo preskúmané. Je potrebné nájsť také riešenie, ktoré ho nebude ohrozovať,“ dodal Miroslav Kaliský z My sme les.
Spoločnosť TMR zdôraznila, že aktuálne schválené riešenie je v súlade s EIA, Návštevným poriadkom NAPANT-u, územným plánom obce Demänovská Dolina, programom ochrany hlucháňa a zároveň mimo území Natura 2000, vtáčích území aj mimo prísne chránených lokalít.
