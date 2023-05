Ochranári prešli miesto, kde útočil medveď. V oblasti sa nenachádza

Bratislava/Višňové 5. mája (TASR) - Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR vykonal obhliadku nad obcou Višňové v okrese Žilina, kde začiatkom týždňa zaútočil medveď. Zviera sa v lokalite nenachádza. Pre TASR to uviedla manažérka pre komunikáciu ŠOP Kristína Bocková.



"Poľovne upotrebiteľné psy, ako aj naša prítomnosť pri dohľadávke však vylúčili prítomnosť poraneného medveďa. Nevidíme preto dôvod, aby sa tejto lokalite miestni obyvatelia či turisti vyhýbali. Situáciu v súčinnosti so samosprávou a príslušným poľovným revírom budeme naďalej monitorovať," povedal veliteľ zásahu a vedúci Zásahového tímu Juh ŠOP SR Jaroslav Slašťan.



Hľadanie pravdepodobne postreleného medveďa prebiehalo v stredu (3. 5.) v súčinnosti s miestnou Poľovníckou spoločnosťou Vrchy. "Obhliadka začala na mieste útoku. Prehľadávaná bola najskôr celá remízka, v okruhu 700 metrov od miesta útoku. Po dohľadávaní tejto lokality sa skupiny presunuli do okolitých lesných porastov, rúbanísk a mladín smerom k hrebeňu," opísal Slašťan.



Vedúci tímu Západ Zásahového tímu ŠOP SR Marek Veverica povedal, že prvú obhliadku a hľadanie medveďa vykonali v deň útoku. Vtedy v lokalite objavili pobytové znaky prítomnosti zvieraťa, a to trus a stopy. Nakoľko boli stopy roztlačené v blate, hmotnosť medveďa hrubo odhadli na asi 120 až 130 kilogramov. Počas druhého dohľadávania neobjavili žiadne nové, respektíve čerstvé stopy, tvrdí.



"Sme presvedčení, že ak aj došlo počas útoku k postreleniu medveďa, nebolo jeho zranenie smrteľné ani vážne. Ďalšie dohľadávanie z tohto dôvodu považujeme za bezpredmetné," podotkol Veverica. Je podľa ŠOP pravdepodobné, že v okolí sa vyskytnú iné jedince medveďa a v istej situácii by stret s nimi mohol predstavovať určité riziko.



K prípadu došlo v pondelok ráno (1. 5.) v remízke na hranici Predného a Zadného poľa, kde medveď pravdepodobne odpočíval. Lesník a poľovník tam dohľadávali postreleného diviaka. Medveď zaútočil najprv na lesníka. Neskôr útok zopakoval aj na poľovníka, ktorý na neho vystrelil. Oboch mužov ošetrili vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline a jeden z nich zostal hospitalizovaný na pozorovanie.