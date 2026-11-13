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Ochranári: V doline Bystrička je plánovaná povrchová ťažba kameňa
Firma EcoLom požiadala Okresný úrad Žilina o súhlas na povrchovú ťažbu granodioritu, pričom plánovaná lokalita ťažby susedí s už existujúcim kameňolomom.
Autor TASR
Kraľovany 13. novembra (TASR) - Ochranári z organizácie My sme les upozorňujú na záujem súkromnej spoločnosti EcoLom o povrchovú ťažbu kameňa v doline Bystrička pri Kraľovanoch v okrese Ružomberok, ktorá je súčasťou Národného parku (NP) Malá Fatra. Podľa Milana Olekšáka z organizácie My sme les nemá banská činnosť v národnom parku čo robiť. Riaditeľ Správy NP Malá Fatra Pavol Žídek sa domnieva, že prípadná ťažobná činnosť ovplyvní prírodné procesy v národnom parku len minimálne.
Firma EcoLom požiadala Okresný úrad Žilina o súhlas na povrchovú ťažbu granodioritu, pričom plánovaná lokalita ťažby susedí s už existujúcim kameňolomom. „Zámer súkromnej firmy má závažné nedostatky. Existujú nezrovnalosti v podkladoch medzi textovou a grafickou časťou, v konaní sa zabudlo na vlastníkov pozemkov a činnosť zrejme postihne oveľa väčšie územie, ako v projekte deklaruje súkromná firma,“ uviedol Olekšák.
Plánovaná povrchová ťažba by podľa jeho slov znamenala vybudovanie novej cesty a vyrúbanie lesa. Odstrániť by sa musela aj pôda na ploche približne jeden a pol hektára. „Takýto zásah by znamenal nezvratné zničenie časti národného parku. Žiadame preto Okresný úrad Žilina, aby tento zámer zamietol,“ podotkol Olekšák.
Žídek v reakcii pre TASR upozornil, že dotknutá lokalita je v súčasnosti výrazne antropicky zmenená ťažobnou činnosťou na ložisku nevyhradeného nerastu, ktorá tu prebieha v rôznom rozsahu takmer 50 rokov a granodiorit sa tu s krátkymi prestávkami ťaží aj v súčasnosti. „Realizáciou navrhovanej ťažobnej činnosti nie sú priamo dotknuté biotopy alebo ohrozené chránené druhy živočíchov a rastlín, ktoré sú predmetom ochrany územia NP Malá Fatra a území sústavy Natura 2000, respektíve záujmov ochrany prírody a krajiny v záujmovej oblasti,“ uviedol Žídek.
Doplnil, že predmetná lokalita sa nachádza v okrajovej časti územia národného parku, ktoré je zaradené do zóny D. Tá sa v zmysle zákona ustanoví, ak je to potrebné z dôvodu zabezpečenia celistvosti územia národného parku, na časti územia so zastavanými plochami alebo plochami významne pozmenenými činnosťou človeka, ktoré sú určené na trvalé využívanie človekom. „Ťažobná činnosť ovplyvní prírodné procesy prebiehajúce v území národného parku minimálne,“ dodal Žídek.
Firma EcoLom požiadala Okresný úrad Žilina o súhlas na povrchovú ťažbu granodioritu, pričom plánovaná lokalita ťažby susedí s už existujúcim kameňolomom. „Zámer súkromnej firmy má závažné nedostatky. Existujú nezrovnalosti v podkladoch medzi textovou a grafickou časťou, v konaní sa zabudlo na vlastníkov pozemkov a činnosť zrejme postihne oveľa väčšie územie, ako v projekte deklaruje súkromná firma,“ uviedol Olekšák.
Plánovaná povrchová ťažba by podľa jeho slov znamenala vybudovanie novej cesty a vyrúbanie lesa. Odstrániť by sa musela aj pôda na ploche približne jeden a pol hektára. „Takýto zásah by znamenal nezvratné zničenie časti národného parku. Žiadame preto Okresný úrad Žilina, aby tento zámer zamietol,“ podotkol Olekšák.
Žídek v reakcii pre TASR upozornil, že dotknutá lokalita je v súčasnosti výrazne antropicky zmenená ťažobnou činnosťou na ložisku nevyhradeného nerastu, ktorá tu prebieha v rôznom rozsahu takmer 50 rokov a granodiorit sa tu s krátkymi prestávkami ťaží aj v súčasnosti. „Realizáciou navrhovanej ťažobnej činnosti nie sú priamo dotknuté biotopy alebo ohrozené chránené druhy živočíchov a rastlín, ktoré sú predmetom ochrany územia NP Malá Fatra a území sústavy Natura 2000, respektíve záujmov ochrany prírody a krajiny v záujmovej oblasti,“ uviedol Žídek.
Doplnil, že predmetná lokalita sa nachádza v okrajovej časti územia národného parku, ktoré je zaradené do zóny D. Tá sa v zmysle zákona ustanoví, ak je to potrebné z dôvodu zabezpečenia celistvosti územia národného parku, na časti územia so zastavanými plochami alebo plochami významne pozmenenými činnosťou človeka, ktoré sú určené na trvalé využívanie človekom. „Ťažobná činnosť ovplyvní prírodné procesy prebiehajúce v území národného parku minimálne,“ dodal Žídek.