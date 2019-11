Ochranári vyčistili skrytý ostrov na Senianskych rybníkoch

Senné 5. novembra (TASR) – V snahe zatraktívniť Senianske rybníky pre vzácne vtáčie druhy vyčistili ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko jeden z troch ostrovov nachádzajúcich sa v tejto lokalite. Ako o tom informovali na internetovej stránke správy, nízka vegetácia by na ostrov mohla k hniezdeniu prilákať čajky smejivé alebo rybáre riečne.



Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky rozprestierajúca sa v okresoch Michalovce a Sobrance patrí medzi najvýznamnejšie hniezdne a migračné lokality vzácnych, ohrozených a zraniteľných vodných vtákov na Slovensku. Nachádzajú sa v nej tri ostrovy, z ktorých dva sú zarastené kríkmi, stromami a, ako uvádzajú ochranári, hniezdia na nich kolónie chavkošov nočných, beluší malých, čajok bielohlavých či kormoránov veľkých. "Tretí ostrov, ktorý je najviac ukrytý pred zrakom návštevníkov, bol dlhé roky sčasti zarastený a čiastočne zatrávnený, ale nevyužívali ho na hniezdenie žiadne brodivce. Vzhľadom k tomu, že v lokalite chýba ostrov bez vysokej vegetácie, ktorý by na hniezdenie mohli využívať napríklad čajky smejivé alebo rybáre riečne, rozhodli sme sa tento tretí ostrov vykosiť, vyčistiť od kríkov a zlepšiť tak podmienky pre vzácne vtáčie druhy," vysvetlili na internete svoj zámer ochranári. Ako však uvádzajú, či sa ostrov s rozlohou viac ako 1000 metrov štvorcových čajkám a ďalším druhom zapáči, ukáže až budúca hniezdna sezóna.



Vďaka zmene manažmentu prírodných podmienok, úprave vodného režimu, kedy na jar ochranári napustili do rybníkov menej vody, sa do chráneného vtáčieho územia tento rok po dlhom čase vrátili pre východné Slovensko zriedkavé vtáčie druhy. Čoríky čierne napríklad, ktoré na Slovensku hniezdia len na Senianskych rybníkoch, tu ochranári zaznamenali po 30 rokoch. Letné pozorovania tiež preukázali najpočetnejšie hniezdenie vzácneho druhu bahniaka, šišilky bocianovitej od roku 1976.