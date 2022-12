Tatranskí ochranári vyzývajú na oslavy nového roka v tichost

Vysoké Tatry 29. decembra (TASR) - Aj tento rok vyzývajú ochranári na tiché oslavy počas silvestrovskej noci. "V našich horách máme prelom starého a nového roka prežiť s pokorou a ohľaduplnosťou voči prírode. Delobuchy, ohňostroje, svetlice a petardy do Tatranského národného parku (TANAP) nepatria a sú v ňom zakázané," upozorňuje Správa TANAP-u.



Zvieratá žijúce vo voľnej prírode majú vyvinutý mimoriadne citlivý sluchový aparát a hlučné oslavy im spôsobujú stres i zvýšený výdaj energie, ktorá je v zimnom období vzácna. V tejto súvislosti dávajú ochranári za príklad domácich miláčikov, ktorým majitelia počas Silvestra dávajú prostriedky na upokojenie. Rovnako to prežívajú divo žijúce živočíchy.



"Ohňostroje nemajú stopku len vo vysokohorskom priestore, ale aj v jednotlivých tatranských osadách. Apelujeme na rekreačné zariadenia i klientov, aby nepoužívali zábavnú pyrotechniku. Nielen tatranské zvieratá, ale celé prostredie si zaslúži byť ušetrené od svetelného i zvukového smogu a odpadu, ktorý po oslavách už málokto pozbiera," skonštatovali ochranári.



Alternatívou podľa Správy TANAP-u nie sú ani lampióny šťastia. Lesu a človeku môžu spôsobiť nešťastie v podobe požiaru. "Navyše, po horiacej chvíľkovej radosti ostávajú nebezpečné drôty, do ktorých sa môžu zamotať živočíchy," zdôrazňuje Správa TANAP-u, ktorá v tomto prípade odporúča zamerať sa na tzv. astroturizmus a sledovať hviezdnu oblohu namiesto hlučnej zábavy.