Ochranári z BROZ obnovili lokalitu Istragov

Bratislava 22. apríla (TASR) - Ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) obnovili lokalitu Istragov, a to renováciou prívodu vody do mokradí vykopaním dlhého prívodného kanála. Istragov bol pôvodne rozsiahly riečny močiar s rozlohou približne 77 hektárov, ktorý sa nachádzal v takzvanej vnútrozemskej delte Dunaja. TASR o tom informovala Andrea Froncová z BROZ.



Tvorila ho mozaika plytkých vodných plôch, mokradí a porastov tŕstia, avšak následkom výstavby vodného diela sa prísun vody do celej oblasti vnútrozemskej delty obmedzil. Do spodnej časti, kde sa lokalita Istragov nachádza, sa už voda umelo vpúšťaná do mokradí nedostávala. Prísun vody na Istragov sa takmer úplne zastavil a mokraď bola dlhodobo, väčšinu roka, suchá.



"V mesiacoch marec a apríl sme začali realizovať dlho plánovanú obnovu tejto lokality. Vykopali sme 1500 metrov dlhý prepojovací kanál, ktorý sme viedli pôvodným zazemneným ramenom, kadiaľ voda do Istragova pôvodne prichádzala. Vďaka prívodu vody bude obnovených 70 hektárov mokradí," povedala Žofia Filagová z BROZ. Ako dodala, keďže mokrade boli obnovené z projektu ochrany hraboša severského panónskeho, primárnym cieľom je zlepšenie podmienok na život tohto endemického druhu a prepojenie jeho lokalít. "Avšak význam Istragova ako mokrade je kľúčový aj pre iné druhy rastlín a živočíchov – najmä množstva hmyzu, obojživelníkov a vtákov, ktoré sú viazané na biotop mokradí," uviedla.



Mokraď prekopaná v tejto vzácnej lokalite vnútrozemskej delty Dunaja sa naplní počas simulovaných záplav tohto územia, ktoré sa tento rok budú realizovať pravdepodobne v období od polovice mája do začiatku júla.