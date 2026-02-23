< sekcia Regióny
Ochranári z TANAP-u naplnili snehové jamy, slúžia na jarnú výsadbu
Autor TASR
Vysoké Tatry 23. februára (TASR) - Ochranári z Tatranského národného parku (TANAP) naplnili s predstihom snehové jamy, ktoré slúžia na jarnú výsadbu. Správa TANAP-u informovala, že sa to podarilo vďaka výborným snehovým podmienkam v Stredisku starostlivosti o genofond drevín v ochrannom obvode Tatranské Matliare.
„Tieto ‚lesné chladničky‘ zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, aby sme na jar mohli vysádzať nový, druhovo pestrý a odolný les. Jar totiž neprichádza do Tatier naraz. Kým južné svahy smerom k Popradu už vítajú prvé teplé dni, severnejšie oblasti ako Tatranská Javorina či región Oravy môžu zostať ešte týždne pod snehom. Sadenice však reagujú na prvé oteplenie, ak by sme ich vysadili priskoro alebo ich nechali bez ochrany, riskovali by sme ich poškodenie,“ vysvetľuje Správa TANAP-u.
Snehové jamy ochranárom umožňujú presne načasovať výsadbu podľa podmienok konkrétnej lokality. Do jamy navozia sneh, prikryjú ho vrstvou pilín a do nich následne uložia sadenice. „Je to jednoduché, prirodzené a mimoriadne efektívne riešenie,“ dodáva Správa TANAP-u.
Podľa plánov obnovy bude počas jarnej výsadby z ihličnatých drevín dominovať jedľa a z listnatých najmä buk a javor. Cieľom ochranárov je dosiahnuť druhovú pestrosť, vyššiu odolnosť voči klimatickým zmenám a stabilnejšie horské lesy. „Snehové jamy možno nevidno na turistických chodníkoch, no práve v nich sa začína príbeh budúceho lesa,“ uzatvára Správa TANAP-u.
