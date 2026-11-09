< sekcia Regióny
Ochranári žiadajú zvýšiť ochranu Stariny
Ochranári kritizujú nedávno schválenú zonáciu Národného parku Poloniny, v rámci ktorej bolo podľa nich do prísnej ochrany zaradených iba 19 percent územia.
Autor TASR
Snina 9. novembra (TASR) - Organizácia Aevis spustila verejnú výzvu na zvýšenie ochrany povodia vodárenskej nádrže Starina v Národnom parku Poloniny. Upozorňuje, že súčasná úroveň ochrany územia je nedostatočná a pokračujúca ťažba dreva môže ohroziť zásobovanie pitnou vodou pre viac ako 600.000 obyvateľov východného Slovenska. Od vlády žiada prehodnotenie zonácie národného parku a zásadné obmedzenie ťažby dreva.
Ochranári kritizujú nedávno schválenú zonáciu Národného parku Poloniny, v rámci ktorej bolo podľa nich do prísnej ochrany zaradených iba 19 percent územia. Na približne 1700 hektároch priamo v povodí Stariny sa stupeň ochrany znížil. Na väčšine územia tak zostáva možná ťažba dreva, ktorá podľa organizácie zhoršuje dôsledky klimatickej zmeny a predstavuje riziko pre vodné zdroje.
Ochranári tiež upozorňujú, že obdobia sucha sú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Nedostatočná ochrana lesov a pokračujúca ťažba dreva ešte viac zhoršujú dosahy klimatickej zmeny. „Nemôžeme ovplyvniť, či bude pršať, ale vieme ovplyvniť stav krajiny. Je nevyhnutné prehodnotiť zonáciu Polonín tak, aby celé povodie Stariny získalo adekvátny stupeň ochrany a obmedzila sa ťažba,“ uviedol Rastislav Mičaník z organizácie Aevis. Za potrebné považuje aj sprísnenie podmienok v pásmach hygienickej ochrany vodárenskej nádrže.
Súčasťou požiadaviek ochranárov je tiež podpora miestnych komunít, samospráv, vlastníkov pozemkov a rozvoja udržateľného cestovného ruchu.
Ochranári kritizujú nedávno schválenú zonáciu Národného parku Poloniny, v rámci ktorej bolo podľa nich do prísnej ochrany zaradených iba 19 percent územia. Na približne 1700 hektároch priamo v povodí Stariny sa stupeň ochrany znížil. Na väčšine územia tak zostáva možná ťažba dreva, ktorá podľa organizácie zhoršuje dôsledky klimatickej zmeny a predstavuje riziko pre vodné zdroje.
Ochranári tiež upozorňujú, že obdobia sucha sú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Nedostatočná ochrana lesov a pokračujúca ťažba dreva ešte viac zhoršujú dosahy klimatickej zmeny. „Nemôžeme ovplyvniť, či bude pršať, ale vieme ovplyvniť stav krajiny. Je nevyhnutné prehodnotiť zonáciu Polonín tak, aby celé povodie Stariny získalo adekvátny stupeň ochrany a obmedzila sa ťažba,“ uviedol Rastislav Mičaník z organizácie Aevis. Za potrebné považuje aj sprísnenie podmienok v pásmach hygienickej ochrany vodárenskej nádrže.
Súčasťou požiadaviek ochranárov je tiež podpora miestnych komunít, samospráv, vlastníkov pozemkov a rozvoja udržateľného cestovného ruchu.