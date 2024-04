Ochranári zo Slovenského raja stavajú na ochranu žiab zábrany

Spišská Nová Ves 2. apríla (TASR) - K jarnému obdobiu patrí aj migrácia obojživelníkov k vodným nádržiam, miestam ich rozmnožovania. Ak im v ceste stojí komunikácia, množstvo jedincov zahynie pod kolesami áut. Stáva sa to aj v kompetenčnom území Správy Národného parku (NP) Slovenský raj, preto ochranári na miestach, kde takéto kolízie evidujú, stavajú okolo cesty zábrany. Správa NP informovala, že ich stavajú napríklad v lokalite Petakovec pri obci Kluknava neďaleko cesty z Margecian do Košíc.



Zábrany znemožnia žabám prechod cez nebezpečnú komunikáciu. "Je to aj pre nás náročné obdobie, lebo obojživelníky treba chodiť pravidelne prenášať spoza zábran na druhú stranu cesty. V lokalite Petakovec sme si situáciu trocha uľahčili. Už niekoľko rokov aj tam staviame zábrany, spoza ktorých však žaby prenášať netreba. Staviame ich na okraji lesnej cesty, paralelnej so štátnou komunikáciou druhej triedy a na dvoch miestach budujeme 'privádzače' k dvom podchodom. Tie sú súčasťou tejto dopravnej infraštruktúry," objasnila Správa NP. Žaby tak doputujú k prekážke a pozdĺž nej sa dostanú až k cestnému podchodu, ktorým bezpečne prejdú na druhú stranu. Viac ako 500 metrov zábran je podľa ochranárov overenou zárukou.



"Tohtoročné rozmarné počasie vylákalo prvé ropuchy už v prvej dekáde marca, čo nás zaktivizovalo a zábrany sme vybudovali v značnom predstihu oproti iným rokom. Odvtedy sa žaby neobjavili, no čakáme ich každým dňom a veríme, že sme im ich púť, aj vďaka pochopeniu miestneho urbariátu a práci miestneho bagristu, urobili bezpečnejšou," uzatvára Správa NP.