Ochranári: Zonácia TANAP-u ohrozuje vzácne doliny
Envirorezort hovorí o klamstvách.
Autor TASR
Vysoké Tatry 21. novembra (TASR) - Pripravovaná zonácia Tatranského národného parku (TANAP) podľa iniciatívy My sme les ohrozuje dve vzácne doliny a pitnú vodu pre región Ždiaru. Bielovodská a Javorová dolina nebudú podľa iniciatívy ako celok prísne chránené a bude v nich možná ťažba dreva. Rezort životného prostredia odmieta šírenie klamstiev a hoaxov zo strany „pseudoaktivistov“. Tvrdí, že cieľom zonácie je spraviť z TANAP-u životaschopný národný park, ktorý bude postavený na udržateľnom financovaní. Rovnako je podľa neho prioritou ochrana prírodných procesov, pralesov, hlucháňa a najcennejších lokalít.
Iniciatíva žiada ministerstvo životného prostredia, aby nedovolilo ďalej ničiť vzácne lokality a zaradilo ich do najprísnejšie chránenej A zóny. „Zároveň zdôrazňujeme, že nezaradenie týchto dolín do prísnej ochrany je len jedným príkladom, kedy predložená zonácia TANAP-u nerešpektuje prírodné hodnoty,“ uvádza iniciatíva My sme les s tým, že podala k zonácii TANAP-u 19 pripomienok. Apeluje na ministerstvo, aby opravilo zonáciu tak, aby spĺňala základné legislatívne požiadavky a neoslabovala ochranu najstaršieho národného parku.
„Rázne odmietame šírenie klamstiev a hoaxov zo strany pseudoaktivistov. Proces prerokovania zonácie s neštátnymi vlastníkmi naďalej pokračuje na pravidelnej a odbornej báze. Cieľom je spraviť z TANAP-u životaschopný národný park, ktorý bude postavený na udržateľnom financovaní, a kde bude možné nasmerovať eurofondy v prvom rade na zmysluplné projekty, a to aj s aktívnym zapojením obhospodarovateľov pozemkov. Rovnako tak je našou prioritou ochrana prírodných procesov, pralesov, hlucháňa a najcennejších lokalít, ako aj zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov národného a európskeho významu,“ uviedli pre TASR z odboru komunikácie rezortu životného prostredia.
