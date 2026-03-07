< sekcia Regióny
Ochrancovia prírody v Piešťanoch stavali bariéry na zadržanie ropúch
Ropuchy sú najaktívnejšie za súmraku a večer, no v čase silného ťahu intenzívne migrujú počas celého dňa.
Autor TASR
Piešťany 7. marca (TASR) - Dobrovoľní ochrancovia prírody z neformálneho združenia Zelená hliadka Moravany stavali bariéry na zadržanie ropúch v okolí vodnej nádrže Striebornica pri Moravanoch nad Váhom neďaleko Piešťan. Do záchrany ropúch počas jarnej migrácie za párením a kladením vajíčok sa v sobotu zapojila aj široká verejnosť. V druhej fáze budú dobrovoľníci prenášať ropuchy cez cestu k vodnej nádrži, informoval Jakub Hamšík, organizátor podujatia.
Improvizované zábrany stavali moravianski dobrovoľníci na kraji lúky od rušnej cesty, z juhovýchodnej strany vodnej nádrže Striebornica. „Stavba bariéry je prvou a veľmi dôležitou prácou. Zábrany pomáhajú zachytiť ropuchy a skokany, aby nevchádzali na cestu a neskončili pod kolesami áut. Následne v ďalších dňoch budeme prenášať ropuchy spoza bariéry cez cestu k vode,“ skonštatovala výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná.
Ropuchy sú najaktívnejšie za súmraku a večer, no v čase silného ťahu intenzívne migrujú počas celého dňa. Dĺžka migrácie závisí od počasia, vyššie teploty s prípadným dažďom migráciu urýchľujú a skracujú.
Ropucha bradavičnatá je chránené a užitočné zviera, ničí škodlivý hmyz a slimáky. Od októbra do marca zimuje mimo vody, najmä v lístí lesného porastu. Rozmnožovanie sa začína v marci. Ropucha každoročne migruje z lesa k vodnej ploche, aby sa tam párila a nakládla vajíčka. Hneď po nakladení vajíčok a ich oplodnení sa vysilená vracia na súš. Ropucha bradavičnatá je zákonom chránená, jej spoločenská hodnota je 230 eur.
Improvizované zábrany stavali moravianski dobrovoľníci na kraji lúky od rušnej cesty, z juhovýchodnej strany vodnej nádrže Striebornica. „Stavba bariéry je prvou a veľmi dôležitou prácou. Zábrany pomáhajú zachytiť ropuchy a skokany, aby nevchádzali na cestu a neskončili pod kolesami áut. Následne v ďalších dňoch budeme prenášať ropuchy spoza bariéry cez cestu k vode,“ skonštatovala výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná.
Ropuchy sú najaktívnejšie za súmraku a večer, no v čase silného ťahu intenzívne migrujú počas celého dňa. Dĺžka migrácie závisí od počasia, vyššie teploty s prípadným dažďom migráciu urýchľujú a skracujú.
Ropucha bradavičnatá je chránené a užitočné zviera, ničí škodlivý hmyz a slimáky. Od októbra do marca zimuje mimo vody, najmä v lístí lesného porastu. Rozmnožovanie sa začína v marci. Ropucha každoročne migruje z lesa k vodnej ploche, aby sa tam párila a nakládla vajíčka. Hneď po nakladení vajíčok a ich oplodnení sa vysilená vracia na súš. Ropucha bradavičnatá je zákonom chránená, jej spoločenská hodnota je 230 eur.