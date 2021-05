Záchrannú službu Košíc stáli ochranné pomôcky vyše pol milióna eur

Košice 28. mája (TASR) – Viac ako 500.000 eur dosiahli od začiatku pandémie nového koronavírusu náklady Záchrannej služby Košice (ZSKE) na osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP). Pre TASR to povedal jej hovorca Viktor Wurm. V súvislosti so zlepšením pandemickej situácie už evidujú výrazne nižší počet výjazdov k pacientom s ochorením COVID-19.



Viac ako pol milióna eur doposiaľ minuli na OOPP záchranárov, išlo napríklad o overaly, rukavice, rúška, celotvárové masky a iné. Wurm pripomenul, že pandémia úplne zmenila a zrejme do budúcnosti aj definitívne zmení úroveň ochrany všetkých zdravotníkov v prvej línii. „Ochranné pomôcky v rozsahu, v akom ich používame teraz, sa pred pandémiou nepoužívali. Aj preto ide o enormné náklady, ktoré sme doposiaľ na túto položku prakticky nemali,“ uviedol.



V doposiaľ najkritickejšom období, za ktoré označil mesiace január až marec tohto roka, riešilo 57 posádok ZSKE v troch samosprávnych krajoch denne aj okolo 130 výjazdov k pacientom s COVID-19. „Situácia sa začala zlepšovať v druhej polovici marca. Dnes zaznamenávame okolo desať takýchto výjazdov denne,“ povedal Wurm. Tvrdí, že za týmto poklesom je kombinácia pomerne vysokej premorenosti populácie ochorením a zároveň podiel zaočkovanej časti populácie.



ZSKE však naďalej apeluje na zodpovednosť, nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, hygienu rúk či očkovanie. V letnom období je podľa nej na mieste ostražitosť pri výbere miesta pobytu, ale aj spôsobu dopravy na dovolenku.