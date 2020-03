Ochranné rúška rozdáva Spišská Nová Ves, Poprad aj Svit

Spišská Nová Ves/Poprad/Svit 25. marca (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves rozdalo k stredajšiemu dňu takmer 2000 rúšok. Tie putovali pre zamestnancov mesta, marginalizované skupiny, seniorov v domovoch opatrovateľskej služby, zväz invalidov, zamestnancov prevádzky potravín či vodičov mestskej hromadnej dopravy. Informuje o tom radnica na svojej internetovej stránke s tým, že rúška bude aj naďalej distribuovať pre tých, ktorí ich nevyhnutne potrebujú a nemajú inú možnosť, ako si ich zabezpečiť.



Ako dar poslalo mesto Poprad v stredu 1000 ochranných rúšok do Nemocnice Poprad, ktoré boli ušité vo firme Tatrasvit. Samospráva zároveň vyzýva všetky tehotné ženy s trvalým pobytom v meste, ktoré majú záujem o ochranné rúška, aby svoje kontaktné údaje poslali na e-mailovú adresu podatelna@msupoprad.sk najneskôr do piatka (27. 3.) do 15.00 h.



Popradský primátor Anton Danko a krízový štáb sa v pondelok (23. 3.) dohodli na prvej etape distribúcie ochranných rúšok pre všetkých popradských seniorov nad 60 rokov, tehotné ženy, opatrovateľky a onkologických pacientov. „Pôjde presne o 12.500 ochranných rúšok, ktoré by mali byť ku koncu tohto týždňa distribuované do domácností. Rúška dostane postupne v ďalších etapách každý Popradčan,“ uviedla radnica.



Mesto Svit začalo od utorka (24. 3.) s bezplatnou distribúciou rúšok pre dôchodcov nad 65 rokov. Dobrovoľníčky pod vedením Janky Koreňovej šijú rúška v priestoroch centra voľného času, pomocnú ruku podáva aj Mládežnícky parlament Svit a šije sa aj v kanceláriách. Ďalšie rúška bude šiť kolektív zamestnancov Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu pod vedením riaditeľky Evy Nebusovej. „Ak máte doma nepotrebné kusy látok a posteľnej bielizne či gumičiek, prineste ich na mestský úrad. Tento materiál bude použitý na rúška distribuované zdarma obyvateľom Svitu,“ vyzýva ľudí radnica. Zároveň hľadá ďalších dobrovoľníkov, ktorí chcú so šitím ochranných rúšok pomôcť.