Ochranné štíty pomáhajú vyrábať aj 3D tlačiarne na stredných školách

Košice 1. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) začal pre boj s novým koronavírusom s výrobou ochranných štítov, ktorých komponenty sa tlačia na 3D tlačiarni. Okrem Strojníckej fakulty TUKE ich tlačia takéto tlačiarne deviatich stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je kraj. Informoval o tom v stredu Úrad KSK.



"Zdravotníckeho materiálu je stále nedostatok, preto sme sa rozhodli využiť každú dostupnú silu. Župné stredné školy už minulý týždeň začali s výrobou komponentov do ochranných štítov, ktoré sú tlačené na 3D tlačiarni. Aktuálne máme k dispozícii 12 3D tlačiarní, ktoré denne vyrobia približne 60 kusov štítov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Komponenty vyrábajú na 3D tlačiarňach v Košiciach na Strednej odbornej škole (SOŠ) Ostrovského, SOŠ technickej na Kukučínovej ulici, SOŠ Jozefa Szakkayho a SOŠ Košice-Šaca, ďalej v Spišskej Novej Vsi na Technickej akadémii a SOŠ na Markušovskej ceste. Prototyp štítu vyrábajú aj na Škole umeleckého priemyslu (ŠUP) v Košiciach a s tlačením majú skúsenosti aj na gymnáziu a SOŠ v Kráľovskom Chlmci.



V pondelok (30. 3.) pre tlačiarne odovzdali 40 kilogramov materiálu, ktoré poskytla iniciatíva Pomôž nemocnici. Kraj chce pre stredné školy zakúpiť ďalších päť tlačiarní tak, aby denná produkcia bola aspoň 85 ochranných štítov. Stroje budú pracovať takmer celý deň, pričom vzniknú tri koordinačné centrá, a to v Košiciach, Kráľovskom Chlmci a Spišskej Novej Vsi. "Vyčlenili sme tiež personálne kapacity na zber týchto komponentov z našich škôl aj z technickej univerzity. Komponenty budú skladať väzni z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Šaci. Kraj ich následne bude distribuovať primárne tým, ktorí stoja v prvej línii," dodal Trnka.



TUKE tlačí komponenty do ochranných štítov na 22 tlačiarňach, ktoré fungujú takmer nepretržite. "Dočasne sme pozastavili výskum v niektorých svojich špecializovaných laboratóriách a zriadili sme inovačné centrum pre návrh a výrobu trvalých respirátorov a iných ochranných pomôcok pre boj s novým koronavírusom. Cítime zodpovednosť pomôcť v súčasnej situácii a prispieť k lepšiemu vybaveniu zdravotníkov. Denne vieme vyrobiť 200 ochranných štítov, pričom pracujeme aj na výrobe iných ochranných pomôcok," informoval dekan strojníckej fakulty Jozef Živčák. Na vývoji ďalších pomôcok spolupracujú aj odborníci z košických oceliarní U. S. Steel.



Ochranné štíty putujú pre lekárov, ktorí sú najviac ohrození možnou nákazou, a to pneumológom, otorinolaryngológom aj tým, ktorí pracujú v ambulantných či zubno-lekárskych pohotovostných službách.