Ochranu histórie mesta Prievidza bude mať na starosti nová iniciatíva
Autor TASR
Prievidza 9. mája (TASR) - Ochranu historických materiálov mesta Prievidza od dávnej minulosti až po dnešné udalosti, ktoré raz budú históriou, bude mať na starosti nová iniciatíva. Vznik Pamäte mesta Prievidza ako systematického nástroja na ochranu dedičstva už umožňuje aktualizovaný štatút mesta a nová interná smernica. Dokumenty odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.
„Štatút mesta po novom umožňuje zastrešovať nové mestské iniciatívy priamo pod hlavičkou samosprávy, okrem Pamäti mesta Prievidza k nej patrí i BerTo! výmena vecí, ktorá podporuje ekologické správanie a komunitný život,“ uviedla hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Schválená interná smernica Pamäť mesta Prievidza zase podľa nej upravuje podmienky a postupy pri starostlivosti o pamäť mesta. „Jej cieľom je prispieť k ochrane a zachovaniu kultúrneho dedičstva mesta. Zároveň vytvára rámec pre systematickú evidenciu, odborné spracovanie a sprístupňovanie dokumentačného a zbierkového fondu mesta,“ priblížila.
Kľúčovým pilierom celého projektu je Rada Pamäti mesta Prievidza - odborný poradný orgán mesta, ktorý sa podieľa na ochrane, uchovávaní a prezentácii historického a kultúrneho dedičstva. Je zložená zo zástupcov mesta a odborníkov z oblasti histórie, kultúry, archívnictva a regionálneho výskumu. Jej zloženie rovnako schválili mestskí poslanci, členov menuje samospráva na šesť rokov.
„Pamäť mesta je súbor opatrení. Zaväzujeme nimi mestský úrad a organizácie založené alebo zriadené mestom, aby rôzne dokumenty zo svojej činnosti, ktoré môžu mať v budúcnosti historickú hodnotu, uchovávali, tvorili z nich tak vlastný bádateľský archív a zachránili ich tak pre budúce generácie,“ ozrejmil viceprimátor Michal Dobiaš.
Podčiarkol, že cieľom samosprávy je, aby mesto uchovávalo svoju pamäť pre generácie, ktoré prídu po súčasníkoch a vedeli tak povedať, čím mesto žilo pred 50 alebo sto rokmi.
„Ešte dnes sa dajú zachrániť a zachovať rôzne historické dokumenty z minulosti, fotografie starej Prievidze, pohľadnice, ročenky, kroniky mesta, plagáty, ktoré dokumentujú vývoj mesta možno od 19. storočia po súčasnosť. Aj keď ich hľadanie je už veľmi ťažké. Dokumenty s možnou historickou hodnotou preto chceme začať odkladať už teraz, aby generácie, ktoré prídu po nás, nemali ťažkosti s ich hľadaním,“ doplnil Dobiaš.
Mesto si podľa neho bude naďalej plniť povinnosti voči Štátnemu archívu, niektoré dokumenty tak bude uchovávať v archíve, ale aj na meste. V niektorých prípadoch pôjde o elektronickú aj printovú podobu, v iných iba o elektronickú podobu. Radnica zrealizuje i bezpečnostné opatrenia proti strate dokumentov či ich zničeniu počas mimoriadnych udalostí.
