Muž si pílou poranil ruku a nohu, pomáhali mu leteckí záchranári

K zraneniu došlo v dopoludňajších hodinách. Privolaní pozemní záchranári priviezli zraneného na okraj obce, kde pristál záchranársky vrtuľník.

Ochtiná 14. októbra (TASR) – Motorovou pílou si v nedeľu poranil nohu a ruku v oblasti predlaktia 30-ročný muž v obci Ochtiná v okrese Rožňava. Záchranári ho v stabilizovanom stave za pomoci vrtuľníka previezli do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach.



"Lekár leteckých záchranárov si 30-ročného pacienta prevzal do svojej starostlivosti a doplnil mu lieky. V stabilizovanom stave ho previezli na stredisko Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) v Košiciach a odovzdali do ďalšej starostlivosti posádke rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho následne previezla do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb," informovala hovorkyňa VZZS Zuzana Hopjaková.