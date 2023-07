Ochtiná plánuje pre turistov vybudovať mobilnú kontajnerovú kaviareň

Ochtiná 31. júla (TASR) - Obec Ochtiná v okrese Rožňava chce pre turistov vybudovať a prevádzkovať mobilnú kontajnerovú kaviareň. Nachádzať by sa mala v blízkosti tamojšieho evanjelického gotického kostola, okrem občerstvenia tam návštevníci nájdu i bezplatné verejné toalety. Pre TASR to uviedol starosta obce Július Rusnák.



Myšlienka vybudovať v obci kaviareň podľa starostu vznikla na základe dopytu zo strany turistov. Počet návštevníkov Ochtinej sa v uplynulých rokoch zvyšuje, v obci však chýba ponuka služieb. "Nemajú kam ísť na toaletu, nemajú si kde kúpiť piť alebo niečo malé na zahryznutie. V obci sú cez víkend obchody zavreté a žiadne pohostinstvo tu nie je," skonštatoval starosta.



Problém s absenciou občerstvenia chce samospráva vyriešiť vybudovaním a prevádzkovaním mobilnej kaviarne. "Pôjde o kontajnerovú budovu v tvare písmena L s terasou a kapacitou do 30 ľudí. Nachádzať sa bude v tesnej blízkosti evanjelického kostola na cirkevnom pozemku, ktorý nám dali bezodplatne do nájmu," priblížil Rusnák s tým, že súčasťou objektu budú i bezplatné verejné toalety.



Samospráva v rámci projektu v uplynulých dňoch vyhlásila opakované verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 31.000 eur. Projekt chce obec v čo najväčšej miere financovať z externých zdrojov, v blízkosti kaviarne by z dotácií chceli vybudovať aj detské či viacúčelové ihrisko. V kaviarni by na začiatok zamestnali dvoch ľudí, prevádzku by chceli spustiť budúci rok.



Obec Ochtiná leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v blízkosti Národného parku Slovenský kras. V katastri obce sa nachádza Ochtinská aragonitová jaskyňa zapísaná v zozname prírodného dedičstva UNESCO. Turistami vyhľadávaný je i tamojší stredoveký evanjelický kostol, ktorého fresky boli ocenené značkou Európske kultúrne dedičstvo.