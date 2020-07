Ochtinú a Ochtinskú aragonitovú jaskyňu spája nový turistický chodník

Ochtiná 25. júla (TASR) – Lepšie pohodlie a nové prvky pre peších návštevníkov i cyklistov ponúka revitalizovaný turistický chodník z obce Ochtiná k Ochtinskej aragonitovej jaskyni v Rožňavskom okrese, ktorý v sobotu odovzdali oficiálne do užívania predstavitelia miestnej samosprávy a Košického samosprávneho kraja (KSK). Ako o tom TASR informoval starosta Ochtinej Július Rusnák, na projekt získali od KSK dotáciu 9000 eur a priebežne ho dofinancovali zhruba 2000 až 3000 eurami.



„Tento chodník sme revitalizovali, keďže existoval už aj predtým, ale bol neudržiavaný. Teraz sme ho obnovili a pridali doň nové prvky. Začína sa u nás na autobusovej zastávke, kde sme vytvorili informačnú tabuľu, aby turisti presne vedeli, kde sú a kadiaľ pôjdu,“ vysvetlil starosta.



Súčasťou revitalizácie bolo i vytvorenie oddychovej zóny pri lese za dedinou. „Je tam altánok, posedenie a rôzne atrakcie pre deti. Zároveň sme zemnými prácami upravili chodník až k jaskyni a obnovili jeho značenie,“ načrtol Rusnák. Okrem toho pri chodníku, ktorý meria takmer tri kilometre, pribudli aj stojany na bicykle, odpadkové koše či lavičky.



Starosta tiež podotkol, že návštevníci regiónu pozitívne vnímajú aj obnovenú prístupovú cestu k jaskyni zo sedla Hrádok, ktorej rekonštrukciu zavŕšili vlani. Zložitá bola aj z dôvodu, že ide katastrami dvoch obcí v dvoch krajoch – okrem Ochtinej je to mesto Jelšava v Banskobystrickom samosprávnom kraji.



„Párkrát som sa bol pozrieť pri jaskyni, čo na to turisti, na tú našu cestu, keď sme s ňou mali toľko starostí. Všetci ju vnímali veľmi pozitívne. Boli tam aj návštevníci, ktorí prišli do jaskyne opakovane a boli radi, že nejdú po takej rozbitej ceste ako predtým,“ zakončil Rusnák.