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Súd v kauze Očistec pokračoval výpoveďou Tibora G. i Dušana K.
Norbert B. podmienil svoju výpoveď odpoveďami na otázky, ktoré sa týkajú hlavne spresnenia obžaloby.
Autor TASR
Banská Bystrica 28. júla (TASR) - Výpoveďou podpredsedu parlamentu Tibora G., ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta Policajného zboru, pokračoval v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, proces v kauze Očistec. Vypovedal aj Dušan K., niektorí obžalovaní vrátane Norberta B. svoju výpoveď podmienili odpoveďami súdu. Kauza sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov práve v období rokov 2012 až 2018.
Tibor G. vypovedal k jednotlivým skutkom obžaloby, podobne ako v pondelok (27. 7.). Tvrdí, že je nevinný a nič z toho, čo sa mu kladie za vinu, nespáchal. Podľa neho pri vyšetrovaní konali zaujatí vyšetrovatelia aj prokurátori, celé konanie vraj bolo zaujaté. Ako opäť zdôraznil, bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard S. ako spolupracujúci obvinený, považovaný za jedného z kľúčových svedkov, klame.
Ten reagoval na jeho slová emotívne a zvýšeným hlasom zdôraznil, že si nemá dôvod vymýšľať a trvá na tom, že dochádzalo k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch a zadania dostával od nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a Tibora G. Pri úplatkoch však pripustil, že si už dobre nepamätal osobu znalca, ani o aký znalecký posudok a v akom prípade išlo. Trvá však na tom, že dostal 50.000 eur od Norberta B. „možno v inej kauze“, než o akej minulý týždeň vypovedal. Verí, že prídu svedkovia, ktorí sa Tibora G. a Norberta B. nebudú báť a povedia pravdu.
„Som presvedčený, že po fiasku, ktoré zažil Bernard S. so svojimi tvrdeniami, si chystal to, čo povie dnes v reakcii na moju výpoveď. Bola to znôžka emotívnych klamstiev,“ reagoval Tibor G.
Norbert B. podmienil svoju výpoveď odpoveďami na otázky, ktoré sa týkajú hlavne spresnenia obžaloby.
„Sú tam veci, ktoré treba vyčistiť, a potrebujem od prokuratúry a najmä súdu vedieť, ktoré veci a dôkazy môžem v konaní a mojej výpovedi použiť,“ vysvetlil Norbert B.
Podľa neho by mala prokuratúra od obžaloby v plnom rozsahu upustiť, keďže je postavená veľkou mierou na tvrdeniach Bernarda S., ktorého vraj prichytili ako „klamára“.
Dušan K. vo výpovedi zopakoval, že obžaloba je nezákonná, sám prokurátor priznal, že absolútne nevie konkretizovať skutok číslo 19, z ktorého je obvinený už šesť rokov, a teda čoho sa mal dopustiť. Dušan K. tvrdí, že žiadnej trestnej činnosti sa nedopustil. Zdôraznil však, že ako dlhoročný prokurátor sa ešte nestretol s tým, že prokurátor vôbec nechce na súde vypočuť obžalovaných, čím je poznačená kauza Očistec.
Obžalovaní funkcionári bývalej NAKA Róbert K., Marián Z. a Milan M. takisto podmienili svoje výpovede, či už vymedzením dôkazov, ktoré súd považuje za získané zákonným spôsobom, spresnením informácií ku skutku vrátane vymedzenia času, z ktorého sú obžalovaní, alebo posúdením benefitov, ktoré získali spolupracujúci obvinení.
„Dôkazy preukázali, že Bernard S. uvádza evidentne nepravdivé tvrdenie. Obžaloba predložila dôkazy, ktoré boli zjavne manipulované. Navyše, prokurátori sa vzdajú výsluchu obžalovaných, veď to nie je normálne... Toto je vážny proces, veď tu boli ľudia vo väzbe,“ dodal obhajca Marek Para.
Obžaloba v kauze Očistec sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa. V procese figuruje 11 obžalovaných. Proces má pokračovať v auguste.
Tibor G. vypovedal k jednotlivým skutkom obžaloby, podobne ako v pondelok (27. 7.). Tvrdí, že je nevinný a nič z toho, čo sa mu kladie za vinu, nespáchal. Podľa neho pri vyšetrovaní konali zaujatí vyšetrovatelia aj prokurátori, celé konanie vraj bolo zaujaté. Ako opäť zdôraznil, bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard S. ako spolupracujúci obvinený, považovaný za jedného z kľúčových svedkov, klame.
Ten reagoval na jeho slová emotívne a zvýšeným hlasom zdôraznil, že si nemá dôvod vymýšľať a trvá na tom, že dochádzalo k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch a zadania dostával od nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a Tibora G. Pri úplatkoch však pripustil, že si už dobre nepamätal osobu znalca, ani o aký znalecký posudok a v akom prípade išlo. Trvá však na tom, že dostal 50.000 eur od Norberta B. „možno v inej kauze“, než o akej minulý týždeň vypovedal. Verí, že prídu svedkovia, ktorí sa Tibora G. a Norberta B. nebudú báť a povedia pravdu.
„Som presvedčený, že po fiasku, ktoré zažil Bernard S. so svojimi tvrdeniami, si chystal to, čo povie dnes v reakcii na moju výpoveď. Bola to znôžka emotívnych klamstiev,“ reagoval Tibor G.
Norbert B. podmienil svoju výpoveď odpoveďami na otázky, ktoré sa týkajú hlavne spresnenia obžaloby.
„Sú tam veci, ktoré treba vyčistiť, a potrebujem od prokuratúry a najmä súdu vedieť, ktoré veci a dôkazy môžem v konaní a mojej výpovedi použiť,“ vysvetlil Norbert B.
Podľa neho by mala prokuratúra od obžaloby v plnom rozsahu upustiť, keďže je postavená veľkou mierou na tvrdeniach Bernarda S., ktorého vraj prichytili ako „klamára“.
Dušan K. vo výpovedi zopakoval, že obžaloba je nezákonná, sám prokurátor priznal, že absolútne nevie konkretizovať skutok číslo 19, z ktorého je obvinený už šesť rokov, a teda čoho sa mal dopustiť. Dušan K. tvrdí, že žiadnej trestnej činnosti sa nedopustil. Zdôraznil však, že ako dlhoročný prokurátor sa ešte nestretol s tým, že prokurátor vôbec nechce na súde vypočuť obžalovaných, čím je poznačená kauza Očistec.
Obžalovaní funkcionári bývalej NAKA Róbert K., Marián Z. a Milan M. takisto podmienili svoje výpovede, či už vymedzením dôkazov, ktoré súd považuje za získané zákonným spôsobom, spresnením informácií ku skutku vrátane vymedzenia času, z ktorého sú obžalovaní, alebo posúdením benefitov, ktoré získali spolupracujúci obvinení.
„Dôkazy preukázali, že Bernard S. uvádza evidentne nepravdivé tvrdenie. Obžaloba predložila dôkazy, ktoré boli zjavne manipulované. Navyše, prokurátori sa vzdajú výsluchu obžalovaných, veď to nie je normálne... Toto je vážny proces, veď tu boli ľudia vo väzbe,“ dodal obhajca Marek Para.
Obžaloba v kauze Očistec sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa. V procese figuruje 11 obžalovaných. Proces má pokračovať v auguste.