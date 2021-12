Očkovací tím mal viac práce v Krupine ako v Banskej Bystrici

Banská Bystrica/Krupina 12. decembra (TASR) – Celkom 65 záujemcov dostalo v sobotu (11. 12.) vakcínu proti ochoreniu COVID-19 v banskobystrickom obchodnom dome. Na výjazde očkovacieho tímu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v Krupine bolo zaočkovaných 226 záujemcov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Počas sobotňajšieho dopoludnia boli v obchodnom centre v Banskej Bystrici prítomní aj zástupcovia BBSK. "Hlavný lekár kraja Jozef Botka odpovedal na otázky verejnosti k vakcínam a očkovaniu, podpredseda BBSK Ondrej Lunter pomáhal s registráciou na očkovanie," informovala hovorkyňa BBSK.



"Bolo veľmi príjemné stretnúť sa s ľuďmi, ktorí prišli na očkovanie. Boli to veľmi srdečné stretnutia, počas ktorých som mal možnosť sa osobne porozprávať o tom, ako vnímajú situáciu s pandémiou, prečo sa rozhodli dať zaočkovať, ale aj to, ako sa tešia na sviatky," uviedol pri tejto príležitosti podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



BBSK od soboty zvýšila svoje očkovacie kapacity a posilnila výjazdové očkovanie. Vakcína príde za obyvateľmi do miest a obcí naprieč celým krajom, priestor zaočkovať sa bude mať takmer 15.000 ľudí. Touto aktivitou župa podporuje aj aktuálnu kampaň Ministerstva zdravotníctva SR.



V nedeľu očkuje výjazdový tím BBSK opäť v obchodnom centre v Banskej Bystrici a tiež na starej fare v Heľpe. Od pondelka 13. decembra do soboty 18. decembra bude očkovať v ďalších 13 mestách a obciach kraja.