Očkovacie centrá v Nitrianskom kraji obmedzujú prevádzku

Nitra 8. februára (TASR) – Záujem o očkovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) v posledných týždňoch klesá. Kým v decembri v krajských veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) zaočkovali za víkend viac ako 5000 záujemcov, počas uplynulej soboty (5. 2.) to bolo 329 ľudí.



NSK preto postupne činnosť svojich VOC obmedzuje. Počas minulého víkendu sa napríklad očkovalo iba v Nitre a v Šali, štúrovská poliklinika zostalo zatvorená. „NSK rovnako ako ostatné kraje momentálne eviduje znížený záujem o očkovanie. Napriek tomu svoje očkovacie centrá počas víkendov otvárame, aby sme vyhoveli každému zo záujemcov,“ informoval Úrad NSK.



Počas najbližšieho víkendu sa bude očkovať vo VOC v Nitre na Slančíkovej ulici iba v sobotu (12. 2.) od 8.00 do 13.30 h. V poliklinike v Šali sa budú podávať vakcíny v nedeľu (13. 2.) od 8.00 do 15.00 h. V rovnaký deň a v rovnakých časoch sa očkuje aj v poliklinike v Štúrove.



Znížený záujem o očkovanie zaznamenali aj mestské mobilné očkovacie centrá v Nitre. Tento týždeň sa preto končí podávanie vakcín v poliklinikách na sídliskách Chrenová a Klokočina. Očkovanie však bude naďalej pokračovať v obchodnom centre Mlyny. „Aj polikliniky ponecháme v pohotovostnom režime a hneď ako sa vráti záujem, budeme pripravení opäť v nich očkovať,“ informoval Mestský úrad v Nitre.