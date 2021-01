Očkovacie centrá vzniknú aj v nemocniciach v Leviciach a Komárne

Levice/Komárno 6. januára (TASR) – Nové očkovacie centrá, v ktorých sa bude podávať vakcína proti ochoreniu COVID-19, vzniknú v Nitrianskom kraji aj v regionálnych nemocniciach. Do zoznamu 25 miest ministerstvo zdravotníctva zaradilo i levickú a komárňanskú nemocnicu.



Prvé očkovacie látky by do Levíc mali prísť už v stredu. „Okrem toho aj naďalej poskytujeme možnosť dať sa otestovať v mobilnom odberovom mieste bezplatným antigénovým testom, alebo PCR testom na základe vopred objednaného termínu,“ uviedol riaditeľ levickej nemocnice Ján Belanský.



Očkovať sa bude aj v komárňanskej nemocnici. „Pripravujeme sa na očkovanie našich zamestnancov, a to už tento týždeň. V našej nemocnici bude zriadené aj očkovacie miesto pre verejnosť, to však budeme realizovať pravdepodobne až od 11. januára,“ povedal riaditeľ nemocnice v Komárne Miroslav Jaška. Ako doplnil, aj komárňanská nemocnica stále ponúka verejnosti možnosť testovať sa antigénovými i PCR testami.