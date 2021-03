Očkovacie centrum v Košiciach zaočkuje ďalších 10.000 ľudí

Košice 12. marca (TASR) - Veľkokapacitné očkovacie centrum na Ostrovského ulici v Košiciach bude otvorené od soboty do štvrtka (13. - 18. 3.). Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý ho prevádzkuje, prevzal od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ďalších až 10.000 dávok vakcín. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.



Na očkovanie do centra sa môžu registrovať ľudia vo veku od 60 do 69 rokov, ktorým je podľa aktuálnej očkovacej stratégie určená vakcína značky AstraZeneca. Na každý deň, keď bude očkovacie centrum v prevádzke, sa môže registrovať približne 1670 ľudí.



"Na očkovanie nie je potrebné prísť s veľkým časovým predstihom. Stáva sa, že ľudia prichádzajú aj hodinu vopred, no na očkovanie sa dostanú až v čase, kedy majú stanovený termín. V dôsledku toho sa môžu pred očkovacím centrom tvoriť dlhšie rady. Každého, kto sa zaregistroval na očkovanie, preto prosíme, aby prišiel v čase, ktorý má uvedený v SMS správe ako potvrdenie o očkovaní," uviedol lekár samosprávneho kraja René Hako.



Očkovacie centrum v priestoroch strednej odbornej školy informačných technológií bude otvorené od 8.00 do 17.00 h s hodinovou obedovou prestávkou. V prevádzke bude osem registračných a sedem očkovacích kójí. Očkovanie je dobrovoľné, registrácia je možná cez registračný formulár zverejnený na korona.gov.sk.



Počas prvých ôsmich očkovacích dní v centre poskytli prvú dávku vakcíny takmer 12.000 ľuďom. "Každým týždňom sa snažíme skvalitňovať naše služby – zvýšili sme tempo vakcinácie a rozšírili počet očkovacích dní tak, aby sme v čo najskoršom čase ochránili pred vírusom všetkých východniarov, ktorí o očkovanie prejavia záujem," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.