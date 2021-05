Očkovacie centrum v Michalovciach bude otvorené len v sobotu

Košice 14. mája (TASR) – Veľkokapacitné očkovacie centrum Košického samosprávneho kraja (KSK) v Michalovciach bude počas nasledujúceho víkendu otvorené len v sobotu (15. 5.). Dôvodom je zmena národnej očkovacej stratégie v súvislosti s vakcínou AstraZeneca. Záujemcov o očkovanie s nedeľňajším termínom by malo o jeho zrušení, respektíve zmene informovať NCZI prostredníctvom sms správy. Informovala o tom hovorkyňa Úradu KSK Anna Terezková.



"Veľkokapacitné očkovacie centrum v Michalovciach bude v prevádzke iba v sobotu 15. mája, keď budú zdravotníci očkovať druhou dávkou vakcíny AstraZeneca. V nedeľu sa v Michalovciach očkovať nebude," uviedla s tým, že zmena harmonogramu súvisí so zastavením podávania tejto vakcíny ako pvej vakcinačnej dávky. Podotkla, že Michalovčania sa aktuálne môžu prihlasovať prostredníctvom čakárne na očkovanie vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech.



Krajské veľkokapacitné očkovacie centrá v Košiciach a Spišskej Novej Vsi budú počas víkendu v prevádzke bez zmien. "V Košiciach sa bude očkovať vakcínou od spoločnosti Pfizer a v Spišskej Novej Vsi sa naďalej očkuje vakcínou od Moderny," priblížila Terezková s tým, že v Košiciach sa očkuje aj v piatok, a to druhou dávkou vakcíny AstraZeneca.



Podľa Terezkovej ďalších slov zaočkoval KSK počas uplynulého pracovného týždňa prostredníctvom svojho výjazdového tímu v Krompachoch, Margecanoch a Dobšinej spolu 820 seniorov, prípadne sprievodných osôb ľudí nad 70 rokov. "Na budúci týždeň chce župa tempo výjazdového očkovania zdvojnásobiť, mobilná očkovacia služba sa presunie na Zemplín do obcí Bôľ, Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany aj Ptrukša," doplnila s tým, že výjazdový tím plánuje navštíviť aj ďalšie obce a mestá.