Očkovacie tímy Prešovského kraja navštívia v sobotu Vysoké Tatry

Vysoké Tatry 23. novembra (TASR) – Možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 jednodávkovou vakcínou Janssen ponúka v sobotu (27.11.) obyvateľom i návštevníkom Vysokých Tatier tamojšia samospráva. Očkovacie tímy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) budú záujemcom k dispozícii v štyroch tatranských osadách, informovala TASR Katarína Bohušová z mestského úradu.



"Po vzájomných rokovaniach s Prešovským krajom sa nám podarilo zabezpečiť priestory pre bezpečný a pohodlný priebeh očkovania. Som rád, že aj v našom malom meste budeme môcť privítať mobilný očkovací tím," skonštatoval primátor Ján Mokoš. Podotkol, že vakcinácia môže prispieť k tomu, "aby sa život čo najskôr vrátil do normálu" a tatranské mesto "nezívalo prázdnotou".



V Tatranskej Kotline bude očkovací tím PSK záujemcom k dispozícii od 9.00 do 10.00 h v tamojšom dennom centre. V dennom centre sa bude dať od 11.00 do 13.00 h zaočkovať aj v Tatranskej Lomnici. Obyvatelia a návštevníci Starého Smokovca majú možnosť navštíviť mobilné očkovacie centrum zriadené vo vile Flóra medzi 14.00 a 15.00 h, poslednou zastávkou krajských zdravotníkov sú Vyšné Hágy, kde sa bude očkovať od 16.00 do 17.00 h v priestoroch základnej školy.