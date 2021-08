Očkovanie naďalej pokračuje v obchodných centrách v Prešove a Poprade

Prešov 4. augusta (TASR) - Bez registrácie na počkanie sa môžu aj najbližšiu nedeľu (8. 8.) zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 záujemcovia v prešovskom obchodnom centre (OC) na sídlisku Sekčov a popradskom OC na Dlhých Honoch. Stačí, ak si so sebou vezmú občiansky a zdravotný preukaz. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



Očkovať sa bude v čase od 10.00 do 18.00 h bez nutnosti registrácie. Pre obe centrá má kraj pripravených po 500 jednodávkových vakcín Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson.



V sobotu (7. 8.) bude PSK očkovať aj vo svojom veľkokapacitnom očkovacom centre (VKOC) v Poprade. A to v čase od 8.00 do 16.00 h. K dispozícii má 750 vakcín od Pfizer/BioNTech.



"Rovnakou vakcínou bude očkovať aj výjazdová očkovacia služba (VOS). V utorok 10. augusta preočkuje 120 ľudí v Novej Lesnej a vo štvrtok 12. augusta preočkuje druhou dávkou 100 väzňov v Prešove a Sabinove," uviedla Heilová.



Doteraz zaočkoval PSK prostredníctvom svojich VKOC a VOS takmer 190.000 ľudí. Uplynulý víkend (31. 7. - 1. 8.) pritom podal 5015 vakcín, z toho 894 vakcín záujemcom v obchodných centrách v Prešove a Poprade na počkanie, teda bez nutnosti registrácie.