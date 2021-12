Očkovanie proti COVID-19 sprístupnia aj vo Svidníku a vo Svite

Prešov 1. decembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) počas víkendu (4. – 5. 12.) sprístupní ľuďom vakcínu proti ochoreniu COVID-19 aj vo Svidníku a vo Svite. Otvorí tri svoje veľkokapacitné očkovacie centrá a zrealizuje vakcináciu jednodávkovým Janssenom rovnako v troch obchodných centrách. Spolu kraj pripravil 12 víkendových očkovacích termínov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, v teréne je aj mobilná jednotka PSK, ktorá očkuje na 18 rôznych miestach. Kraj koordinuje tiež očkovanie aktuálne v piatich zariadeniach sociálnych služieb. Kraj tento týždeň umožní očkovanie jednodávkovým Janssenom a očkovanie a preočkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech, a to vo ôsmich mestách, 16 obciach a piatich zariadeniach sociálnych služieb.



"Naším zámerom je umožniť očkovanie v ďalších mestách i obciach, pretože v súčasnej dobe, kedy nový koronavírus udrel plnou silou, je potrebné očkovanie zefektívniť," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Počas víkendu kraj umožní očkovanie Janssenom v troch nákupných domoch v Bardejove, Prešove a v Poprade v čase od 10.00 h do 17.00 h.



V sobotu kraj umožní očkovanie Janssenom tiež v Kine Dukla vo Svidníku, v Mestskej športovej hale vo Vranove nad Topľou a vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) Obchodnej akadémie v Humennom, a to v čase od 10.00 h do 17.00 h. V tento deň prebehne očkovanie touto vakcínou i na Mestskom úrade vo Svite, avšak od 9.00 h do 17.00 h a v skrátenom čase medzi 16.00 h až 18.00 h aj vo VOC v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Prešove.



Vo všetkých troch krajských očkovacích centrách bude najbližší víkend aplikovaná vakcína Pfizer/BioNTech, a to jej prvá, druhá i tretia dávka. Prešovské VOC v priestoroch Strednej odbornej školy technickej bude otvorené v sobotu od 8.00 h do 16.00 h. Očkovacie centrum v priestoroch Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu v Poprade bude otvorené v sobotu od 8.00 h do 18.00 h. Humenské centrum v priestoroch Obchodnej akadémie na Komenského ulici bude otvorené v nedeľu od 8.00 h do 16.00 h.



Očkovanie a preočkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech sa vo všetkých troch centrách uskutoční na základe registrácie cez štátny systém www.korona.gov.sk alebo portál kraja www.psk-ockovanie.sk. Umožnené bude aj pre neregistrovaných záujemcov, a to od 8.00 h do 9.00 h ráno.