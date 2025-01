Očkovanie proti HPV: V Banskej Bystrici majú záujem ľudia do 30 rokov

Banská Bystrica 23. januára (TASR) - Proti onkologickým ochoreniam spôsobeným rakovinotvorným vírusom HPV existuje prevencia v podobe očkovania. HPV je najčastejšie sexuálne prenosnou infekciou a môže spôsobovať vážne ochorenie nielen u žien, ale aj mužov. Pripomína to Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici na sociálnej sieti s tým, že práve január je mesiacom povedomia o rakovine krčka maternice.



"Keďže nechceme choroby len liečiť, ale medzi naše priority patrí aj prevencia, poskytuje možnosť očkovania i naša nemocnica. Evidujeme záujem predovšetkým mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov. Aj vďaka otvoreniu nášho centra v minulom roku sa zvýšilo povedomie o prevencii závažných ochorení. Tým, ktorí ešte váhajú, nie sú si istí a potrebujú ďalšie informácie, lekár nášho očkovacieho centra im ich ochotne bezplatne poskytne," uviedla primárka oddelenia infektológie Diana Vološinová.



Očkovanie je určené pre všetkých s tým, že zdravotnou poisťovňou je hradené pre deti do 15 rokov. Očkovanie v tejto vekovej kategórii poskytujú všeobecní lekári pre deti a dorast a gynekológovia. Mládež vo veku od 15 do 18 rokov zaočkujú v nemocnici len v sprievode zákonného zástupcu, pričom majú možnosť využiť benefit zdravotnej poisťovne na čiastočnú úhradu vakcíny. Dospelí si ju musia uhradiť v plnej výške.



Vakcinačné centrum pôsobí v rámci infektologickej ambulancie v starom nemocničnom areáli na ulici Cesta k nemocnici a očkuje každý štvrtok v čase od 13.00 do 14.00 h. Treba sa zaregistrovať prostredníctvom registračného systému na webovej stránke Rooseveltovej nemocnice.