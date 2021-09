Za prvý týždeň sa prišlo zaočkovať k bojnickej lekárke takmer 20 ľudí

Bojnice 22. septembra (TASR) - Možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 využilo za prvý týždeň vakcinácie u jednej zo všeobecných lekárok v Bojniciach zatiaľ 18 ľudí. Išlo o starších i mladších ľudí. Lekárka Katarína Vičanová sa stretla i s antikampaňou, keď jedna z pacientok ľudí odhovárala od očkovania.



"V ambulancii sme sa rozhodli očkovať preto, lebo niektorí naši pacienti povedali, že sa dajú zaočkovať len vtedy, keď ich budeme my očkovať, pretože ich najlepšie poznáme," ozrejmila v stredu pre TASR Vičanová.



Rozbeh očkovania v ambulanciách označila lekárka za dlhší. "Väčšinou sme potom pacientom hovorili, že ak majú možnosť zaočkovať sa, aby tak urobili čím skôr. V súčasnosti sa začína aj očkovanie proti chrípke, takže sa to prelína. Nie sú tam striktné intervaly, rozstup je tam len preto, aby sa vedeli vylúčiť nežiaduce účinky, či je to po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo proti chrípke. Odporúča sa preto dodržiavať interval v dĺžke dvoch týždňov," priblížila Vičanová.



Bojnická lekárka má podľa svojich slov v kapitácii mladších i starších pacientov, tých nad 60 rokov je viac ako 800. "Je pravda, že tí starší sú už väčšinou po očkovaní, skôr sa k tomu prikláňajú ako mladší," ozrejmila.



S vakcináciou v bojnickej ambulancii začali len pred týždňom, proti ochoreniu COVID-19 zaočkovali 18 ľudí, išlo prevažne o starších pacientov, ktorí to podmienili vakcináciou v ambulancii, konkretizovala Vičanová. "Mali sme i 20-ročné dievča, ktoré robí v službách, hovorilo, že zamestnávateľ chcel, aby bolo zaočkované a vyhlo sa testovaniu," doplnila Vičanová.



Všeobecná lekárka sa podľa svojich slov stretla i s antikampaňou proti očkovaniu. "Je smutné, že sa k tomu vyjadrujú ľudia, ktorí o tom vlastne nič nevedia. Ani o fungovaní očkovacích látok, ani o ich princípe. Aj v čakárni sme sa s tým stretli, keď prišla pacientka a doniesla výsledky svojej matky, strašila tých, ktorí čakali na očkovanie, tým, kto všetko umrel a kto mal aké vedľajšie účinky," dodala.



Miera zaočkovanosti v okrese Prievidza predstavuje podľa dostupných údajov 38 percent, pri obyvateľoch nad 50 rokov je v súčasnosti na úrovni 51,2 percenta.