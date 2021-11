Očkovanie v nákupnom centre v B. Bystrici bude v piatok aj v sobotu

Banská Bystrica 11. novembra (TASR) – Banská Bystrica opäť vyzýva ľudí, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, odmeniť ich chce lístkom na hokejový zápas. Banskobystrický okres sa v súčasnosti nachádza v čiernej farbe a aby sa dostal späť do bordovej, chýba 0,4 percenta zaočkovaných ľudí. Na štvrtkovom brífingu v Banskej Bystrici o tom informoval primátor mesta Ján Nosko.



Výjazdové očkovacie jednotky Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) tak budú opäť v piatok a aj v sobotu (12. - 13. 11.) k dispozícii záujemcom o očkovanie priamo v obchodnom centre v Banskej Bystrici. Záujemcovia sa môžu dať zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen v čase od 10.00 do 18.00 h. Prestávky budú od 13.00 do 13.45 h. Možnosť nechať sa zaočkovať v obchodnom centre využilo počas predchádzajúcich víkendových dní (6. - 7. 11.) celkovo 412 ľudí, z toho 106 ich bolo vo veku nad 50 rokov.



Túto výzvu podporuje aj hokejový klub hokejový klub HC'05 Banská Bystrica. „Náš klub sa rozhodol, že v rámci podpory venuje na sobotné očkovanie v obchodnom centre 200 voľných vstupeniek na domáci zápas. Vstupenku ľudia automaticky dostanú počas registrácie na očkovanie priamo na mieste,“ uzavrel generálny riaditeľ klubu Lukáš Opáth.



BBSK zároveň upozorňuje, že od budúceho týždňa sťahuje banskobystrické očkovacie centrum z priestorov polikliniky Novamed opäť do budovy bývalého krajského súdu na Komenského ulici, na tzv. Kačici.