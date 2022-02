Očkovať v obchodnom centre v Spišskej Novej Vsi sa bude len v piatky

Košice 14. februára (TASR) - V dôsledku nižšieho záujmu o očkovanie Košický samosprávny kraj (KSK) utlmí očkovanie v obchodnom centre v Spišskej Novej Vsi. Očkovacia kója tam bola doposiaľ pre obyvateľov k dispozícii každý štvrtok a piatok. Od aktuálneho týždňa budú zdravotníci na tomto verejnom mieste očkovať už len jeden deň, a to v piatok v nezmenenom čase od 9.00 do 17.00 h, informoval v pondelok Úrad KSK.



Na očkovanie sa je možné zaregistrovať vopred aj na webovej stránke https://www.ockovanieksk.sk/. Na Spiši ostáva v prevádzke krajské veľkokapacitné očkovacie centrum na Markušovskej ceste, ktoré bude otvorené v sobotu dopoludnia.



"Čo sa týka spustenia očkovania posilňujúcou treťou dávkou pre tínedžerov od 12 do 17 rokov, v čakárni je o ňu v rámci kapacít Košického kraja aktuálne minimálny záujem. Košický samosprávny kraj je však pripravený očkovať aj túto vekovú kategóriu, vakcinácia booster dávkou bude prebiehať v nedeľu dopoludnia vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Košiciach," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Každý deň v týždni bude v prevádzke veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach, od pondelka do piatka budú zdravotníci očkovať od 14.00 do 18.00 h a počas víkendu v dopoludňajších hodinách. V prevádzke ostáva aj veľkokapacitné centrum v Michalovciach.



Záujemcov o očkovanie KSK v tomto týždni privíta spolu na 23 miestach. Očkovací autobus sa zastaví v Rožňave, Trebišove, Dobšinej, Kráľovskom Chlmci, Čiernej nad Tisou aj Veľkých Kapušanoch. Zdravotníci vyrazia aj za imobilnými obyvateľmi a vakcínu podajú napríklad v Prakovciach, Smižanoch, Vojčiciach, Plešivci, Turni nad Bodvou, Slovenskom Novom Meste či v zariadení sociálnych služieb v Šemši. Obyvatelia môžu využiť i očkovacie kóje v štyroch košických obchodných centrách a v budove košickej vlakovej stanice.



Obce aj mestá môžu naďalej nahlásiť svojich občanov na očkovanie prostredníctvom formulára na https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/ockovanie-proti-covid-19/registracia-ockovanie-mobilnou-ockovacou-sluzbou.html.