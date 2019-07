Letisko v Očovej bude hostiť Majstrovstvá SR v pilotovaní padákov

Organizátormi podujatia sú nadšenci zo Skydiving clubu Banská Bystrica a Padaj.sk, ktorí už viac ako desať rokov prevádzkujú komerčné i športové skákanie na letisku v Očovej.

Očová 22. júla (TASR) - Extrémne rýchle lety parašutistov tesne nad zemou, keď rýchlosť dosahuje aj vyše 120 km za hodinu, môžu vidieť v sobotu 27. júla návštevníci letiska v Očovej v okrese Zvolen. Zoskoky a lety budú súčasťou Majstrovstiev Slovenska v pilotovaní padákov.



Najrýchlejší športovci si zmerajú svoje sily v adrenalínovej parašutistickej disciplíne Canopy piloting (pilotovanie vysokorýchlostných padákov). „Ide už o štvrtý ročník tejto jedinečnej sútaže a my sa stále tešíme čoraz väčšej priazni návštevníkov. Každým rokom sa snažíme latku posunúť vyššie a návštevníkom ponúknuť nezabudnuteľné atrakcie. Aj v ročníku 2019 pripravujeme bohatý program nielen vo vzduchu, ale aj na zemi, pričom si stále držíme status podujatia so vstupom zdarma," uviedla pre TASR riaditeľka súťaže Linda Luptáková.



Na letisku v Očovej sa predstavia okrem súťažiacich aj známi Očovskí bačovia, návštevníci uvidia leteckú akrobaciu lietadla JAK 52, sólo akrobaciu vetroňa či ďalšie letecké vystúpenia pilotov domáceho aeroklubu. Svoje umenie predvedú aj leteckí modelári. Počas dňa bude možnosť zakúpiť si a absolvovať vyhliadkový let lietadlom.



Podujatie spestrí muzika a tanec FS Očovan, cyklotrialové vystúpenie jazdcov z klubu NovoCK Lučenec, cirkusová a bublinková ShowDeTom či hasičská penová párty.



„Cieľom podujatia je priblížiť disciplíny a krásy parašutizmu širokej verejnosti. Naše podujatie je neziskové a môže sa konať jedine vďaka podpore našich partnerov a nadšeniu nás organizátorov," pripomenula Luptáková.