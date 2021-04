Očová nemala s otvorením školy a škôlky žiadne problémy

Očová 13. apríla (TASR) – S otvorením materskej školy a prvého stupňa základnej školy nemali v obci Očová v Zvolenskom okrese žiadny problém, tvrdí to riaditeľka Bibiána Pivolusková. „V predchádzajúcich týždňoch sme na základe rozhodnutí ministra školstva mali otvorené dve triedy z troch v materskej škole a základnú školu na prvom stupni navštevovalo viac ako dve tretiny žiakov,“ zdôraznila.



Ako dodala, od začiatku školského roka 2020/2021 má Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej vypracovaný interný predpis. Týka sa organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej a v materskej škole počas trvania ochorenia COVID-19. Aktualizujú ho v súlade s platnými hygienickými nariadeniami. „O spôsobe organizácie školy sú rodičia pravidelne informovaní prostredníctvom webovej stránky školy, triednych učiteľov, telefonicky, prípadne cez internetovú žiacku knižku. V materskej škole majú triedy zriadené uzavreté skupiny na sociálnych sieťach, kde im učiteľky podávajú potrebné informácie,“ zhrnula.



„Triedne učiteľky sú poverené vždy na začiatku týždňa prebrať pri nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie o tom, že nie je infekčný, a aj vyhlásenie o negatívnom teste aspoň jedného zo zákonných zástupcov žiakov,“ doplnia s tým, že negatívny test predkladajú aj všetci zamestnanci školy. Podľa nej počas pandémie nie sú spájané deti z rôznych tried do jednej skupiny a upravená je aj prevádzka školského klubu a zariadenia školského stravovania. „Pre každú triedu sú vytvorené samostatné skupiny,“ poznamenala. Vyučovanie je podľa upraveného rozvrhu, aby sa vyučujúci v triedach na prvom stupni striedali len v nevyhnutných prípadoch.



Upravená je aj prevádzka materskej školy. Zrušili zbernú triedu, medzery medzi posteľami sú väčšie, a ak to počasie dovolí, vzdelávanie je v školskej záhrade. Rodičia nevstupujú do priestorov škôlky a stravovanie má každá trieda zvlášť. „Posteľnú bielizeň vymieňame každý týždeň, nepoužívame uteráky, ale jednorazové papierové utierky,“ podotkla s tým, že deti upozorňujú, aby si pravidelne a dôkladne umývali ruky. „Dýchacie cesty majú zamestnanci prekryté respirátorom, žiaci rúškami. Počas upratovania je zvýšená dezinfekcia priestoru a pravidelné, čo najčastejšie vetranie. Ak to počasie dovolí, trávia deti časť dňa v exteriéri,“ vymenovala.



Riaditeľka tiež informovala, že škola je zapojená do projektu testovania žiakov kloktacími testami. „Všetci zamestnanci školy, ktorí prejavili záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, sú zaočkovaní zatiaľ vo väčšine prípadov prvou dávkou. Aj týmto spôsobom sa snažíme zabezpečiť čo najvyššiu bezpečnosť detí a zamestnancov školy,“ ukončila Bibiána Pivolusková.



Materské školy a prvý stupeň základných škôl sú od pondelka (12. 4.) otvorené pre deti všetkých rodičov. Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu.