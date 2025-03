Vymenovaním Huliaka za ministra jeho mandát starostu Očovej zanikol

Očová 5. marca (TASR) - Vymenovaním Rudolfa Huliaka (nominant Smeru-SD) za nového ministra cestovného ruchu a športu jeho mandát starostu obce Očová vo Zvolenskom okrese zanikol. TASR o tom v stredu informovala prednostka očovského obecného úradu Lenka Stančíková.



Dodala, že sú to dve nezlučiteľné funkcie a na jeho miesto v komunálnej politike nastupuje zástupca starostu Peter Sámeľ. "Preberá jeho práva a povinnosti a bude viesť obecné zastupiteľstvá," objasnila s tým, že štatutárnym orgánom Očovej bude do riadnych komunálnych volieb. Skutočnosť, že sa Huliak stal ministrom, posunie miestna matrika do Národnej rady SR, ktorá nové riadne voľby vyhlási. Samospráva ich potom zorganizuje a ich víťaz bude novým starostom podpolianskej obce.



Na poste nového ministra cestovného ruchu a športu vystriedal Huliak v stredu Dušana Keketiho (nominant SNS), ktorého hlava štátu odvolala. Zmena je v súvislosti so situáciou vo vládnej koalícii a zmenou pomerov poslancov v Národnej rade (NR) SR. Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR prešlo po úprave koaličnej zmluvy od SNS pod stranu Smer-SD.