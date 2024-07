Očovská folklórna hruda privíta účinkujúcich hostí a oslávi 20 rokov

Očová 31. júla (TASR) - Folklórne súbory, skupiny i hudba budú súčasťou 20. ročníka augustovej prehliadky tradičnej ľudovej kultúry Očovská folklórna hruda. TASR o tom informoval riaditeľ Remeselného dvora v Očovej Pavel Holík s tým, že to budú už tradične aj sprievodné programy.



Festival sa uskutoční od 9. do 11. augusta v obci v okrese Zvolen. K súborom, ktoré pamätajú začiatky festivalu, patria predovšetkým Ekonóm z Bratislavy, Marína zo Zvolena a domáce očovské kolektívy. Hruda sa však zameriava najmä na prezentáciu folklórnych súborov a skupín z Podpoľania. "Návštevníci z rôznych kútov Slovenska chodia do Očovej najmä pre regionálny folklór," zdôraznil. Prezentovať ho budú v piatok 9. augusta v programe nazvanom Očovania. Diváci uvidia očovských umelcov s dôrazom na podpoliansku, zvlášť očovskú tradíciu.



Holík upozornil aj na sobotný (10. 8.) večerný program, v profilovom programe sa predstaví hosť festivalu, a to Slovenský ľudový umelecký kolektív so svojim pásmom. Po ňom bude pre návštevníkov ľudová zábava.



Okrem toho je počas troch dní pripravený celý rad sprievodných podujatí. Budú to napríklad vyšívanie krivou ihlou, pletenie z prútia, tkanie pokrovcov či vyhodnotenie súťaže o najkrajšie očovské priečelie a priedomie. "Hruda je však zaujímavá aj svojou kuchyňou. Ponúkať budeme napríklad miestnu špecialitu, halušky s urdou či domáci kváskový chlieb," dodal.



Očovská folklórna hruda býva venovaná nielen folklórnym súborom z Očovej, ale aj hudobníkom, ktorí sú rodákmi z tejto podpolianskej dediny. Očová je totiž plná umelcov, ktorí po celé desaťročia formovali nielen tvár podpolianskeho folklóru, ale sa stali známymi ako muzikanti, speváci či tanečníci vo viacerých súboroch po celom Slovensku.