Od 1. januára Žilina rozšíri regulované parkovanie na sídlisko Hájik

Žilina 25. júna (TASR) - Žilinská samospráva od 1. januára 2025 rozšíri reguláciu statickej dopravy aj na sídlisko Hájik. Mestskí poslanci na utorkovom rokovaní zastupiteľstva 26 hlasmi schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest.



Schváleniu VZN predchádzalo prerokovanie petície za spravodlivé parkovanie, ktorú podľa šéfa petičného výboru Romana Jantošíka podpísalo takmer 2800 ľudí. Priamo na rokovaní poslancov upozornil, že petícia bojuje za spravodlivý parkovací systém a jednou z požiadaviek je zavedenie regulovaného parkovania na všetkých sídliskách. "Spustite spoplatnenie na všetkých sídliskách naraz a budú všetci spokojní a nebude nikto ukrivdený. Keď sa dokázalo spustiť parkovanie v stotisícovej Petržalke, je ťažké uveriť, že sa to nedá spustiť v Žiline, kde žije 80.000 ľudí," vyzval poslancov Jantošík.



Primátor Peter Fiabáne v reakcii pripomenul, že už v polovici minulého roka mesto po prevzatí parkovacej politiky od Žilinskej parkovacej spoločnosti avizovalo zavedenie regulácie parkovania nielen v centre, ale aj v ostatných častiach mesta. "Chceme to robiť postupne tak, ako nám to finančné, organizačné a personálne podmienky umožnia. Je to jediná cesta, ako bezpečnosť a poriadok v statickej doprave zabezpečiť," uviedol Fiabáne.



Pôvodne mala regulácia parkovania na Hájiku platiť už od 1. októbra, ale poslanci sa nakoniec dohodli na trojmesačnom posune termínu. Schválili tiež pozmeňovací návrh, na základe ktorého bude parkovanie počas víkendov bezplatné. Dostatočnú podporu, naopak, nezískal návrh poslanca Petra Cibulku, aby občania s trvalým pobytom na Hájiku parkovacie poplatky za prvé auto neplatili. "Ceny ročných kariet pre rezidentov sú nižšie ako v centrálnej časti mesta, pre prvé auto bola schválená cena 20 eur a pre druhé auto 100 eur," dodal Fiabáne.