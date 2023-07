Od 1. júla otvárajú sezónny náučný chodník na Sysľovských poliach

Bratislava 1. júla (TASR) - Nový sezónny náučný chodník na Sysľovských poliach bude otvorený pre peších a cyklistov každoročne v období od 1. júla do 30. septembra. Pohyb v chránenom území je možný len po trase náučného chodníka. Bratislavský magistrát o tom informoval na sociálnej sieti.



"Mimo sezóny otvorenia chodníka je vstup do chráneného vtáčieho územia zakázaný," upozorňuje magistrát. Sysľovské polia sú chráneným vtáčím územím (CHVÚ) a posledným hniezdiskom dropa veľkého a sokola kobcovitého na Slovensku.



"Drop veľký je najťažší lietajúci vták v Európe, dnes sú Sysľovské polia jeho jediným hniezdnym územím. Sokol kobcovitý bol tiež kedysi bežným druhom, no v roku 2012 už nebol známy žiaden hniezdiaci pár. Vďaka dlhodobým aktivitám na jeho záchranu dnes v tomto CHVÚ evidujeme 15 až 25 párov," priblížili na sociálnej sieti.



Toto územie má však aj historický význam. "Počas prechádzky sa z nových informačných tabúľ dozviete napríklad to, ako na tomto území žili prví rímski osadníci, čo je Laura majer alebo ako negatívne zasahovala železná opona do života ľudí v tomto území," podotkli.