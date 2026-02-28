< sekcia Regióny
Od 1. marca začnú v okrese Pezinok pôsobiť žandári
Služby budú vykonávať v 12-hodinových denných alebo nočných službách.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Od nedele 1. marca začne v okrese Pezinok pôsobiť Žandársky zbor. Informuje o tom mesto Pezinok a ďalšie samosprávy v okrese.
„Členovia Žandárskeho zboru sa budú spolupodieľať na plnení úloh polície najmä pri zabezpečovaní verejného poriadku, dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, pri jej riadení a pri kontrole hraníc Slovenskej republiky. Zároveň sa podieľajú aj na plnení vybraných úloh Vojenskej polície,“ pripomína mesto Pezinok na svojom webe.
Dodáva, že žandári môžu byť nasadzovaní na plnenie úloh v rámci celého kraja, v ktorom sú zaradení. Služby budú vykonávať v 12-hodinových denných alebo nočných službách. „Konkrétne útvary, kde budú žandári nastupovať na inštruktáž, sa určujú v spolupráci s Policajným zborom,“ vysvetlilo mesto.
Vznik Žandárskeho zboru umožnil zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti, prijatý v roku 2025. Prvé hliadky žandárov, asistujúcich polícii pri udržiavaní verejného poriadku, nastúpili do služby 12. decembra, nasadené boli v Malackách, Bánovciach nad Bebravou, v Kapušanoch a i v Slovenskej Ľupči.
