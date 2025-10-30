< sekcia Regióny
POZOR: Od 1. novembra platí v TANAP-e sezónna uzávera
Autor TASR
Vysoké Tatry 30. októbra (TASR) - Turistika po značených chodníkoch na území Tatranského národného parku (TANAP) má svoje pravidlá. Jedným z nich je aj sezónna uzávera, ktorá začína platiť od soboty 1. novembra. Informovala o tom hovorkyňa Správy TANAP-u Jarmila Hlaváčová.
Hlavným dôvodom obmedzení je ochrana prírodného prostredia, fauny a flóry, najmä však chránených živočíchov. Tie sa potrebujú po náporoch návštevníkov vo vysokohorskom prostredí Tatier počas letnej turistickej sezóny zregenerovať a pripraviť sa na prichádzajúce mesiace, ktoré sú náročné na energiu.
„Hľadajú si úkryt pred nepriaznivým počasím, aby doplnili zásoby a prežili zimné obdobie. Napríklad kamzík vrchovský tatranský je na zimu dokonale prispôsobený, no aj tak je preň toto obdobie najnáročnejšie a každé vyrušenie môže byť preň fatálne. Jeseň je zároveň obdobím jeho ruje. No zároveň je to obdobie migrácie, keď sa živočíchy presúvajú na svoje zimoviská,“ vysvetlil dôvod uzávery vedúci oddelenia prác celospoločenského významu Správy TANAP-u Ľubomír Plučinský. Podotkol, že sezónna uzávera je aj v záujme návštevníkov vysokohorského prostredia, pretože len tak je možné zachovať druhovú rozmanitosť aj pre budúce generácie.
Na obmedzenie budú priamo v teréne dohliadať strážcovia prírody. Zákaz vstupu do vysokohorského prostredia, ktorý sa dotýka predovšetkým úsekov nad hornou hranicou lesa, platí do 31. mája.
Sezónna uzávera však nedáva úplnú stopku turistike a existujú niektoré výnimky. Počas zimy je možné vystúpiť na Predné Solisko vo Vysokých Tatrách či po žltej značke na Baranec až po Plačlivé v Západných Tatrách. Lokalita Symbolického cintorína pri Popradskom plese je prístupná pre návštevníkov aj po 1. novembri. Túto národnú kultúrnu pamiatku je možné si prezrieť po žltej značke až do 15. decembra. Naopak, úsek červeno značenej Tatranskej magistrály od Popradského plesa cez sedlo pod Ostrvou až po Sliezsky dom podlieha uzávere.
Obmedzenia sa však vzťahujú aj na horolezcov. „Ľudská činnosť v prírodnom prostredí a jej sprievodné javy sú zásahom do prírodných procesov. Ich narušením môžu byť ohrozené konkrétne druhy alebo ich biotopy. Prírodné hodnoty presahujú generácie a hranice, príroda v chránených územiach nemôže ustupovať záujmom úzkej skupiny ľudí, ale, naopak, aj široká verejnosť by mala chápať význam ochrany prírody a rešpektovať pravidlá platné na tomto území,“ doplnil Plučinský.
Správa TANAP-u na svojom území spravuje viac ako 670 kilometrov turistických a náučných chodníkov. Nie všetky z nich sú otvorené celoročne. Preto pri plánovaní túry po 1. novembri je vhodné vopred myslieť na to, kam je možné vstupovať. Všetky informácie a zoznam úsekov chodníkov, na ktoré sa uzávera vzťahuje, sú zverejnené na webovom sídle Správy TANAP-u www.tanap.sk.
