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Od 1. septembra môžu poľovníci opäť loviť kormorána veľkého

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Kormorán, ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník

SRZ vyplatí poľovníkom za každého uloveného rybožravého predátora 25 eur.

Autor TASR
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Žilina 2. septembra (TASR) - Od 1. septembra môžu poľovníci v zmysle výnimky Ministerstva životného prostredia SR opäť loviť rybožravého predátora kormorána veľkého. V spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom (SRZ) ich môžu do 15. marca budúceho roka odstreliť 1800 kusov. Informoval o tom tajomník SRZ - Rady v Žiline Bohuš Cintula.

SRZ vyplatí poľovníkom za každého uloveného rybožravého predátora 25 eur. Podmienkou je, že užívateľ poľovného revíru má zmluvu so SRZ. V sezóna 2026/2026 vyplatil SRZ poľovníckym združeniam za odstrel 37.500 eur.

Za obdobie rokov 2021/2022 až 2023/2024 vyčíslil znalec priame škody na rybách vo výške takmer 9,6 milióna eur, škoda na reprodukcii a produkcii bola takmer 18,2 milióna eur. Podľa predchádzajúcej výnimky bol proces odstrelu a rušenia kormorána zložitý a v praxi takmer nevykonateľný. V sezóne 2024/2025 sa na Slovensku odstrelilo len 66 kormoránov.

Podľa Cintulu je minulý rok schválená výnimka (jej platnosť je do 30. apríla 2035) lepšia v tom, že nie je obmedzujúca a netreba plniť rôzne nezmyselné pravidlá.

Kormorány je možné strieľať, len ak nebudú letieť v kŕdli s inými druhmi vtákov. Poľovníci vedú o usmrtených jedincoch evidenciu (dátum odstrelu, názov lokality, počet ulovených jedincov, názov užívateľa poľovného revíru). Slovenská poľovnícka komora každoročne do konca apríla doručí ministerstvu správu o realizácii výnimky za predchádzajúcu poľovnícku sezónu so sumárnymi údajmi.
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