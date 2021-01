Od 11. januára otvoria všetky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlohovca

Hlohovec 7. januára (TASR) - Po preverení záujmu zo strany rodičov, ktorí patria do kritickej infraštruktúry a potrebujú sa vrátiť do práce i tých, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, otvoria v Hlohovci od 11. januára všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Spolu 170 detí bude umiestnených v 13 otvorených triedach, pričom im bude poskytovaná aj strava. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.



V týždni do 18. januára bude otvorený aj školský klub detí (ŠKD) v rámci základnej a materskej školy na Ulici A. Felcána. "Zákonní zástupcovia detí z ostatných základných škôl neprejavili záujem o umiestnenie detí do ŠKD," konštatovala hovorkyňa.



Od 18. januára by už mali byť riadne otvorené materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne.