Od 18.februára do konca marca budú niektoré linky MHD jazdiť zadarmo

Bratislava 31. januára (TASR) - V Bratislave budú pre rozsiahle dopravné obmedzenia jazdiť niektoré linky MHD zadarmo. Stane sa tak od 18. februára až do konca marca na linkách 201, 202, 212, 75 a X72. Pre TASR to potvrdilo hlavné mesto, ktoré chce aj týmto spôsobom verejnosť motivovať, aby na presun po meste preferovala verejnú dopravu.



"Na týchto linkách vďaka bus pruhom dokážeme garantovať rýchlosť prepravy MHD a zároveň na týchto úsekoch potrebujeme maximálne odľahčiť individuálnu dopravu. Každý cestujúci, ktorý na tejto trase vystúpi z auta a prejde na MHD, zároveň pomôže k riešeniu ťažkej dopravnej situácie," uviedol magistrát pre TASR.



Bezplatnú prepravu na týchto linkách považuje bratislavská samospráva aj za istý prejav vďaky mesta a Dopravného podniku Bratislava za túto pomoc. Okrem toho Bratislavská integrovaná doprava (BID), ako koordinátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ponúka v tomto čase aj 50-percentnú zľavu z týždenného cestovného lístka, ktorý si cestujúci zakúpia prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK.



"S týmto opatrením nemá Dopravný podnik Bratislava bezprostredne spojené ďalšie náklady. Jedná sa o istý výpadok príjmov, ktorý vopred nie je možné explicitne vyčísliť. Benefitom pre dopravný podnik však môžu byť vyššie príjmy v budúcnosti, ak tí, ktorí MHD teraz vyskúšajú, sa následne rozhodnú verejnú dopravu využívať častejšie alebo pravidelne," tvrdí hlavné mesto.



Magistrát deklaruje, že zabezpečenie rýchlej a kvalitnej MHD je základnou povinnosťou aj politikou mesta a samospráva musí byť schopná aj v takýchto situáciách zabezpečiť akékoľvek dopravné riešenia pre MHD na vlastnú zodpovednosť. "Pre Dopravný podnik Bratislava aj pre mesto je v súčinnosti so staviteľmi dôležité, aby obidve stavby boli vyhotovené rýchlo a kvalitne a nezaťažovali dopravnú situáciu dlhšie, než je nevyhnutné," podotkol magistrát s tým, že k tomuto bude predovšetkým nasmerovaná politika mesta smerom ku stavebníkom.



Citeľné dopravné obmedzenia od polovice februára nastanú v Bratislave pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 (konkrétne pre prestavbu mimoúrovňovej križovatky Prievoz) a pre výstavbu podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy.