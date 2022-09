Od 5. septembra začne opäť premávať autobusová linka do Hainburgu

Bratislava 4. septembra (TASR) - Medzi Bratislavou a rakúskym prihraničným mestom Hainburg an der Donau začne v pondelok (5. 9.) opäť premávať cezhraničná autobusová linka 901. Obnovená je na základe zmluvy s regionálnym dopravcom Arriva. Linka bude súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ktorý o tom informuje na svojom webe.



Linka 901 bude premávať spod Mosta SNP cez Einsteinovu ulicu a rakúsky Wolfstahl do Hainburgu an der Donau a späť. Počas pracovných dní bude vypravených 16 párov spojov, počas sobôt 15 a počas nedieľ a cez spoločné sviatky desať párov spojov.



Jednorazové cestovné lístky si bude možné zakúpiť priamo u vodiča autobusu alebo v aplikácii IDS BK. V jeho aplikácii si bude možné zakúpiť aj električenky, teda predplatné cestovné lístky, ktoré si však budú môcť cestujúci zakúpiť aj na Autobusovej stanici Nivy.



Na financovaní autobusovej linky sa po dohode spolupodieľa Bratislavský samosprávny kraj (BSK), hlavné mesto Bratislava a spolková krajina Dolné Rakúsko.



Od 15. novembra minulého roka nie je v prevádzke žiadna autobusová linka, spájajúca Bratislavu s jej rakúskym okolím. Pritom v rakúskej prihraničnej oblasti žije početná slovenská komunita, dochádzajúca do hlavného mesta SR.



Naposledy linku prevádzkoval dopravca Slovak Lines. Jej zrušenie zdôvodnil dlhodobou vysokou stratovosťou a takisto chýbajúcou podporou zo strany slovenskej či rakúskej samosprávy. Komerčná linka dopravcu začala premávať na prelome rokov 2019/2020 po ukončení pôvodnej linky 901, prevádzkovanej Dopravným podnikom Bratislava a dotovanej mestom Bratislava.