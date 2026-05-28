Od 6. júna bude obnovená linka po Kutlíkovej ulici v Petržalke
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Od 6. júna bude obnovená premávka liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) po Kutlíkovej ulici cez nové premostenie Chorvátskeho ramena pri Technopole v bratislavskej Petržalke. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Dlhodobá výluka súvisí s projektom novej petržalskej električkovej radiály.
Autobusové linky 92, 98, 99 a N95 sa tak vrátia na trasovanie cez Kutlíkovu ulicu, pričom linka 192 bude cez túto trasu premávať pri výjazdoch a dojazdoch do depa.
Súčasťou zmien bude aj obsluha novovybudovanej zastávky Pajštúnska (E) a úprava obsluhy vybraných zastávok v okolí.
