Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. október 2025Meniny má František
< sekcia Regióny

Od 82-ročnej seniorky mali neznáme osoby vylákať 25.000 eur

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Polícia v tejto súvislosti vyzýva ľudí, aby boli opatrní a žiadne cennosti ani peniaze neodovzdávali neznámym osobám.

Autor TASR
Banská Štiavnica 4. októbra (TASR) - Operačné stredisko polície prijalo v sobotu dopoludnia informáciu o podvode, ktorého obeťou sa stala 82-ročná žena z obce v okrese Banská Štiavnica. Neznáme osoby mali od nej vylákať 25.000 eur. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Podľa oznámenia, ktoré sme prijali, mali neznáme osoby seniorku v piatok (3. 10.) vo večerných hodinách telefonicky kontaktovať s tým, že jej dcéra mala nehodu. Žiadali od nej 25.000 eur. Dôverčivá žena peniaze v neskorých večerných hodinách odovzdala neznámej osobe,“ uviedla Kováčiková.

Polícia v tejto súvislosti vyzýva ľudí, aby boli opatrní a žiadne cennosti ani peniaze neodovzdávali neznámym osobám.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili