Od 9. marca sa má znížiť počet prímestských spojov na AS Nivy
Slovak Lines, ktorá prevádzkuje stanicu Nivy považuje za neštandardné, že o ďalšom výraznom obmedzení spojov nebola žiadna odborná diskusia.
Autor TASR
Bratislava 20. februára (TASR) - Od 9. marca má dôjsť k zníženiu počtu prímestských autobusových spojov smerujúcich na Autobusovú stanicu (AS) Nivy v Bratislave. Spoločnosť Slovak Lines upozorňuje, že 670 liniek zo smeru Modra a Pezinok bude po novom končiť na exteriérových zastávkach na Pažítkovej a Prievozskej ulici. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zdôvodňuje úpravu zníženou kapacitou stanice po prestavbe. Hovorkyňa kraja Lucia Forman pre TASR zároveň uviedla, že kraj dlhodobo naráža na nastavenie prevádzky stanice, ktoré podľa nej uprednostňuje obchodné záujmy terminálu pred potrebami verejnej dopravy a cestujúcich.
„Dôvodom úpravy grafikonu je znížená kapacita a zhoršené prevádzkové podmienky na autobusovej stanici AS Nivy. Počas prestavby sa plocha stanice zmenšila približne o polovicu, výrazne klesol počet nástupíšť a výstupíšť a pribudli obmedzenia, ktoré spôsobujú prevádzkové komplikácie a znižujú komfort cestujúcich. K takýmto úpravám by nebolo potrebné pristúpiť, ak by stanica ostala v pôvodnej veľkosti a zachovala primeraný štandard pre cestujúcich aj dopravcov,“ vysvetlila hovorkyňa kraja.
Podľa nej kraj už v druhej polovici minulého roka komunikoval, že posudzuje viacero variantov riešenia. „Úprava vedenia časti spojov je jedným z krokov, ako zmierniť preťaženie stanice a zabezpečiť bezpečnú, pravidelnú a predvídateľnú prevádzku regionálnej autobusovej dopravy. Zmeny nastavujeme tak, aby mali čo najmenší dosah na každodenné dochádzanie,“ uviedla Forman.
Slovak Lines, ktorá prevádzkuje stanicu Nivy považuje za neštandardné, že o ďalšom výraznom obmedzení spojov nebola žiadna odborná diskusia. Tvrdí, že obsluha autobusov je aj po úprave nástupíšť na stanici bez akýchkoľvek problémov a plynulá. „Tak ako v minulých rokoch, aj teraz nám BSK a Bratislavská integrovaná doprava (BID) cez spoločnosť Arriva toto škrtanie liniek na autobusovej stanici len oznamujú. Bez diskusie či rokovaní, no najmä bez akejkoľvek snahy hľadať riešenie, ako zachovať komfort pre cestujúcich,“ dodal riaditeľ spoločnosti Pavol Labant.
Forman naopak deklaruje, že rokovania so spoločnosťou Slovak Lines prebiehali. Kraj podľa jej slov na rokovaniach upozornil na problémy ako krátke časy medzi odchodmi, zníženie počtu výstupíšť z osem na dve či nedostatočné informovanie cestujúcich pri meškaniach. „Napriek opakovaným požiadavkám sa tieto kľúčové nedostatky neodstránili v rozsahu, ktorý by zodpovedal potrebám integrovanej regionálnej dopravy,“ podotkla. Zdôraznila, že AS Nivy je v rukách súkromného prevádzkovateľa, pričom BSK ani BID nemajú priamy dosah na jej fungovanie.
Labant uviedol, že spoločnosť žiadosť rokovať o novej organizácii dopravy nikdy nedostala. Domnieva sa, že škrtanie spojov na AS Nivy bude mať za následok viac áut v centre mesta, vyššiu dopravnú záťaž aj vplyv na kvalitu ovzdušia. Spoločnosť poukazuje na to, že opakované škrtanie spojov využívajúcich AS Nivy vytvára nestabilné prostredie, ktoré komplikuje dlhodobé plánovanie. „Opakované zásahy do systému nám spôsobujú ročné straty v stovkách tisíc eur, ktoré nemôžeme dlhodobo znášať,“ poznamenal.
Spoločnosť Arriva poukázala na to, že zmenšenie plochy stanice približne o polovicu spôsobilo prevádzkové komplikácie a zníženie komfortu cestujúcich. „Objednávateľ aj integrátor verejnej dopravy v Bratislavskom kraji preto upozorňovali, že budú hľadať možnosti, ako zmierniť preťaženie stanice a zvýšiť pohodlie cestovania. Spoločnosť Arriva ako dopravca rešpektuje rozhodnutie objednávateľa, teda BSK, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre cestujúcich,“ uviedol hovorca spoločnosti Peter Stach.
